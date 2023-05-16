https://ria.ru/20230516/sud-1872126978.html

Верховный суд обязал убийц оплачивать поминки жертв

Верховный суд обязал убийц оплачивать поминки жертв - РИА Новости, 16.05.2023

Верховный суд обязал убийц оплачивать поминки жертв

Осужденный за убийство должен компенсировать родственникам убитого расходы не только на похороны, но и на поминки на 9-й и 40-й дни, говорится в определении... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:12

2023-05-16T13:12

2023-05-16T13:42

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общество

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Осужденный за убийство должен компенсировать родственникам убитого расходы не только на похороны, но и на поминки на 9-й и 40-й дни, говорится в определении коллегии Верховного суда по уголовным делам.Суд рассмотрел кассационную жалобу матери молодого человека, погибшего в драке. Согласно материалам дела, подсудимый несколько раз ударил и толкнул его — от падения тот получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.Суд признал подсудимого виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ограничение свободы на год и десять месяцев, а также обязал выплатить россиянке миллион рублей компенсации морального вреда и более 1,2 миллиона расходов на похороны, ритуальные услуги и поминки (в день похорон, на 9-й и 40-й дни). Впоследствии суды значительно снизили сумму компенсации в части оплаты похорон и поминальных обедов, посчитав, что "суд первой инстанции вышел за пределы обрядовых действий по погребению тела". Жалоба дошла до Верховного суда.Судебная коллегия отметила, что в законодательстве есть понятие "достойные похороны", а закон "О погребении и похоронном деле" указывает, что в церемонию похорон входят, как правило, обряды, в том числе поминовения. В итоге он отменил решение о снижении компенсации и направил его на пересмотр.

https://ria.ru/20230321/plen-1859422726.html

https://ria.ru/20230313/sud-1857547358.html

https://ria.ru/20230329/zaklyuchennye-1861525231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, верховный суд рф, общество