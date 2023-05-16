Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд обязал убийц оплачивать поминки жертв - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 16.05.2023 (обновлено: 13:42 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/sud-1872126978.html
Верховный суд обязал убийц оплачивать поминки жертв
Верховный суд обязал убийц оплачивать поминки жертв - РИА Новости, 16.05.2023
Верховный суд обязал убийц оплачивать поминки жертв
Осужденный за убийство должен компенсировать родственникам убитого расходы не только на похороны, но и на поминки на 9-й и 40-й дни, говорится в определении... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:12
2023-05-16T13:42
россия
верховный суд рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Осужденный за убийство должен компенсировать родственникам убитого расходы не только на похороны, но и на поминки на 9-й и 40-й дни, говорится в определении коллегии Верховного суда по уголовным делам.Суд рассмотрел кассационную жалобу матери молодого человека, погибшего в драке. Согласно материалам дела, подсудимый несколько раз ударил и толкнул его — от падения тот получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.Суд признал подсудимого виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ограничение свободы на год и десять месяцев, а также обязал выплатить россиянке миллион рублей компенсации морального вреда и более 1,2 миллиона расходов на похороны, ритуальные услуги и поминки (в день похорон, на 9-й и 40-й дни). Впоследствии суды значительно снизили сумму компенсации в части оплаты похорон и поминальных обедов, посчитав, что "суд первой инстанции вышел за пределы обрядовых действий по погребению тела". Жалоба дошла до Верховного суда.Судебная коллегия отметила, что в законодательстве есть понятие "достойные похороны", а закон "О погребении и похоронном деле" указывает, что в церемонию похорон входят, как правило, обряды, в том числе поминовения. В итоге он отменил решение о снижении компенсации и направил его на пересмотр.
https://ria.ru/20230321/plen-1859422726.html
https://ria.ru/20230313/sud-1857547358.html
https://ria.ru/20230329/zaklyuchennye-1861525231.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, верховный суд рф, общество
Россия, Верховный суд РФ, Общество
Верховный суд обязал убийц оплачивать поминки жертв

Верховный суд определил, что убийцы должны оплачивать и похороны, и поминки жертв

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Осужденный за убийство должен компенсировать родственникам убитого расходы не только на похороны, но и на поминки на 9-й и 40-й дни, говорится в определении коллегии Верховного суда по уголовным делам.
Суд рассмотрел кассационную жалобу матери молодого человека, погибшего в драке. Согласно материалам дела, подсудимый несколько раз ударил и толкнул его — от падения тот получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Верховный суд разъяснил, когда сдача в плен считается преступлением
21 марта, 12:21
Суд признал подсудимого виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ограничение свободы на год и десять месяцев, а также обязал выплатить россиянке миллион рублей компенсации морального вреда и более 1,2 миллиона расходов на похороны, ритуальные услуги и поминки (в день похорон, на 9-й и 40-й дни).
Впоследствии суды значительно снизили сумму компенсации в части оплаты похорон и поминальных обедов, посчитав, что "суд первой инстанции вышел за пределы обрядовых действий по погребению тела". Жалоба дошла до Верховного суда.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Верховный суд ради детей освободил осужденного за ДТП, где погибла его жена
13 марта, 14:42
Судебная коллегия отметила, что в законодательстве есть понятие "достойные похороны", а закон "О погребении и похоронном деле" указывает, что в церемонию похорон входят, как правило, обряды, в том числе поминовения.
«
"Указанные расходы являются необходимыми по совершению обрядовых действий по захоронению в соответствии с обычаями и традициями, которые документально подтверждены в ходе судебного разбирательства", — указал Верховный суд.
В итоге он отменил решение о снижении компенсации и направил его на пересмотр.
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Верховный суд запретил заключенным личные радиоприемники
29 марта, 13:22
 
РоссияВерховный суд РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала