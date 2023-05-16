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Пропавшую студентку ДВФУ из Тувы нашли мертвой
Пропавшую студентку ДВФУ из Тувы нашли мертвой - РИА Новости, 16.05.2023
Пропавшую студентку ДВФУ из Тувы нашли мертвой
Студентку Дальневосточного федерального университета, пропавшую четыре дня назад, нашли мертвой, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:40
2023-05-16T15:40
2023-05-16T17:52
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Студентку Дальневосточного федерального университета, пропавшую четыре дня назад, нашли мертвой, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.В краевом главке Следственного комитета уточнили, что тело обнаружили в море, где раньше нашли обувь девушки. "Предварительная причина смерти — <...> утопление. По поручению председателя СК России в центральный аппарат ведомства было доложено о ходе расследования уголовного дела", — говорится в релизе управления.Об исчезновении первокурсницы Светланы К. служба безопасности ДВФУ узнала 13 мая. Сотрудники вуза и полицейские осмотрели ее комнату в общежитии, опросили знакомых, проверили лесопарковую зону кампуса и окрестности. Анализ камер видеонаблюдения показал, что днем 12 мая девушка вышла из университета и направилась к автобусной остановке. После этого в кампусе она не появлялась. Заявление на розыск подали в полицию по согласованию с родственниками. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В поисках участвовали сотрудники СК, МВД и МЧС, работники ДВФУ и волонтеры. Они осмотрели с помощью квадрокоптера лесополосу и береговую линию, а также бухты Безымянную, Труда и Аякс.
https://ria.ru/20230515/malchik-1871994488.html
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происшествия, республика тыва, россия
Происшествия, Республика Тыва, Россия
Пропавшую студентку ДВФУ из Тувы нашли мертвой
Пропавшую в пятницу студентку Дальневосточного федерального университета нашли мертвой
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Студентку Дальневосточного федерального университета, пропавшую четыре дня назад, нашли мертвой, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.
«
"В результате розыскных мероприятий полицейские совместно с волонтерами обнаружили тело пропавшей в море у берега в районе поселка Канала острова Русский. Предположительно 19-летняя девушка утонула", — сказал он.
В краевом главке Следственного комитета уточнили, что тело обнаружили в море, где раньше нашли обувь девушки.
"Предварительная причина смерти — <...> утопление. По поручению председателя СК России в центральный аппарат ведомства было доложено о ходе расследования уголовного дела", — говорится в релизе управления.
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Об исчезновении первокурсницы Светланы К. служба безопасности ДВФУ узнала 13 мая. Сотрудники вуза и полицейские осмотрели ее комнату в общежитии, опросили знакомых, проверили лесопарковую зону кампуса и окрестности. Анализ камер видеонаблюдения показал, что днем 12 мая девушка вышла из университета и направилась к автобусной остановке. После этого в кампусе она не появлялась.
Заявление на розыск подали в полицию по согласованию с родственниками. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В поисках участвовали сотрудники СК, МВД и МЧС, работники ДВФУ и волонтеры. Они осмотрели с помощью квадрокоптера лесополосу и береговую линию, а также бухты Безымянную, Труда и Аякс.
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