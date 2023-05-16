https://ria.ru/20230516/studentka-1872179822.html

Пропавшую студентку ДВФУ из Тувы нашли мертвой

Пропавшую студентку ДВФУ из Тувы нашли мертвой - РИА Новости, 16.05.2023

Пропавшую студентку ДВФУ из Тувы нашли мертвой

Студентку Дальневосточного федерального университета, пропавшую четыре дня назад, нашли мертвой, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:40

2023-05-16T15:40

2023-05-16T17:52

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Студентку Дальневосточного федерального университета, пропавшую четыре дня назад, нашли мертвой, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.В краевом главке Следственного комитета уточнили, что тело обнаружили в море, где раньше нашли обувь девушки. "Предварительная причина смерти — <...> утопление. По поручению председателя СК России в центральный аппарат ведомства было доложено о ходе расследования уголовного дела", — говорится в релизе управления.Об исчезновении первокурсницы Светланы К. служба безопасности ДВФУ узнала 13 мая. Сотрудники вуза и полицейские осмотрели ее комнату в общежитии, опросили знакомых, проверили лесопарковую зону кампуса и окрестности. Анализ камер видеонаблюдения показал, что днем 12 мая девушка вышла из университета и направилась к автобусной остановке. После этого в кампусе она не появлялась. Заявление на розыск подали в полицию по согласованию с родственниками. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В поисках участвовали сотрудники СК, МВД и МЧС, работники ДВФУ и волонтеры. Они осмотрели с помощью квадрокоптера лесополосу и береговую линию, а также бухты Безымянную, Труда и Аякс.

https://ria.ru/20230515/malchik-1871994488.html

https://ria.ru/20230503/lizaalert-1869528918.html

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происшествия, республика тыва, россия