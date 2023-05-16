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По стопам Гитлера. Белый дом предупредили о катастрофе из-за Украины
По стопам Гитлера. Белый дом предупредили о катастрофе из-за Украины - РИА Новости, 16.05.2023
По стопам Гитлера. Белый дом предупредили о катастрофе из-за Украины
Вмешательство Соединенных Штатов в украинский кризис приведет страну к тяжелым последствиям, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:13
2023-05-16T18:13
2023-05-16T18:33
в мире
украина
тайвань
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вмешательство Соединенных Штатов в украинский кризис приведет страну к тяжелым последствиям, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Дональду Трампу — младшему."Многие страны выступают против нашего подхода к Украине. На кону стоит слишком многое: наша экономика, доллар как резервная валюта — мы находимся в ужасном положении", — сказал он.По словам военного, нынешняя политика Белого дома может привести к тому, что страна окажется втянута в два военных конфликта одномерно и на Украине, и на Тайване, а это в корне противоречит американским национальным интересам. В подобном положении в свое время оказался Адольф Гитлер, напомнил Макгрегор."Главная проблема заключается в том, что сейчас США смотрят в направлении Украины, а по ту сторону от нее находится Россия. Это не иракцы или афганцы, против нас будут стоять настоящие военные", — предупредил спикер.С приходом администрации Джо Байдена боеготовность страны можно сравнить с четвертой стадией рака, подытожил он.
https://ria.ru/20230516/vengriya-1872188394.html
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в мире, украина, тайвань, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Украина, Тайвань, Джо Байден, Министерство обороны США
По стопам Гитлера. Белый дом предупредили о катастрофе из-за Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек США катастрофу из-за вмешательства на Украину