https://ria.ru/20230516/ssha-1872226434.html

По стопам Гитлера. Белый дом предупредили о катастрофе из-за Украины

По стопам Гитлера. Белый дом предупредили о катастрофе из-за Украины - РИА Новости, 16.05.2023

По стопам Гитлера. Белый дом предупредили о катастрофе из-за Украины

Вмешательство Соединенных Штатов в украинский кризис приведет страну к тяжелым последствиям, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:13

2023-05-16T18:13

2023-05-16T18:33

в мире

украина

тайвань

джо байден

министерство обороны сша

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вмешательство Соединенных Штатов в украинский кризис приведет страну к тяжелым последствиям, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Дональду Трампу — младшему."Многие страны выступают против нашего подхода к Украине. На кону стоит слишком многое: наша экономика, доллар как резервная валюта — мы находимся в ужасном положении", — сказал он.По словам военного, нынешняя политика Белого дома может привести к тому, что страна окажется втянута в два военных конфликта одномерно и на Украине, и на Тайване, а это в корне противоречит американским национальным интересам. В подобном положении в свое время оказался Адольф Гитлер, напомнил Макгрегор."Главная проблема заключается в том, что сейчас США смотрят в направлении Украины, а по ту сторону от нее находится Россия. Это не иракцы или афганцы, против нас будут стоять настоящие военные", — предупредил спикер.С приходом администрации Джо Байдена боеготовность страны можно сравнить с четвертой стадией рака, подытожил он.

https://ria.ru/20230516/vengriya-1872188394.html

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украина

тайвань

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в мире, украина, тайвань, джо байден, министерство обороны сша