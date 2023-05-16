https://ria.ru/20230516/ssha-1872035241.html

В США заявили о серьезных проблемах, которые произойдут вместо дефолта

В США заявили о серьезных проблемах, которые произойдут вместо дефолта - РИА Новости, 16.05.2023

В США заявили о серьезных проблемах, которые произойдут вместо дефолта

США не станут объявлять дефолт, но растущий госдолг не позволит стране избежать в будущем серьезных экономических проблем, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T03:05

2023-05-16T03:05

2023-05-16T05:48

сша

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экономика

америка

великобритания

джим роджерс

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ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. США не станут объявлять дефолт, но растущий госдолг не позволит стране избежать в будущем серьезных экономических проблем, заявил в интервью РИА Новости прославленный американский инвестор Джим Роджерс.Он выразил уверенность, что сильнее всего последствия этих тенденций скажутся на представителях американской молодежи, когда те станут старше. В частности, Роджерс привел в пример ситуацию в другой стране — Великобритании, где череда накопившихся экономических проблем в конечном счете в 1976 году привела к масштабному финансовому кризису."Я помню, как пришлось страдать всем в Великобритании, когда страна все глубже погружалась в долги. Это было ужасным местом для жизни. И с Америкой происходит то же самое. Ни одна страна в истории не погружалась на такую глубину долга, при этом не испытывая серьезных проблем, прежде чем разрешить эту ситуацию. Поэтому, это не хорошо для США. Они могут поднять потолок госдолга, могут обновить его или что-то в этом роде. Но это лишь ухудшает ситуацию", — подчеркнул собеседник агентства, выразив уверенность, что крупнейшая в мире страна-должник не может оставаться динамично развивающейся и мощной силой.Роджерс напомнил, что столетие назад Великобритания считалась первой экономикой мира, но постепенно утратила свое ведущее положение, столкнувшись с комплексом финансово-экономических проблем. Результатом стал масштабный кризис в 1976 году, когда Международному валютному фонду пришлось в экстренном порядке выделять Лондону кредиты, чтобы спасти британскую экономику.Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от законодателей поднять его без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.Между тем, министр финансов Джанет Йеллен уже подчеркивала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства уже к 1 июня.

https://ria.ru/20230515/ssha-1872029743.html

https://ria.ru/20230516/investor-1872038728.html

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америка

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сша, в мире, экономика, америка, великобритания, джим роджерс