В США заявили о серьезных проблемах, которые произойдут вместо дефолта
Инвестор Роджерс: дефолт в США не произойдет, но экономических проблем не избежать
© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. США не станут объявлять дефолт, но растущий госдолг не позволит стране избежать в будущем серьезных экономических проблем, заявил в интервью РИА Новости прославленный американский инвестор Джим Роджерс.
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"Если они поднимут потолок госдолга, это лишь ухудшит ситуацию - а они сделают это, я тебе гарантирую. Американцы не собираются объявлять дефолт по своим долгам. Они не собираются звонить всем банкам в мире и говорить: "Мы не будем платить вам". Этого не произойдет. Они могут обмануть всех. Они могут делать вид, будто собираются объявить дефолт, но они не станут этого делать. И все будет только ухудшаться", — сказал Роджерс.
Он выразил уверенность, что сильнее всего последствия этих тенденций скажутся на представителях американской молодежи, когда те станут старше. В частности, Роджерс привел в пример ситуацию в другой стране — Великобритании, где череда накопившихся экономических проблем в конечном счете в 1976 году привела к масштабному финансовому кризису.
"Я помню, как пришлось страдать всем в Великобритании, когда страна все глубже погружалась в долги. Это было ужасным местом для жизни. И с Америкой происходит то же самое. Ни одна страна в истории не погружалась на такую глубину долга, при этом не испытывая серьезных проблем, прежде чем разрешить эту ситуацию. Поэтому, это не хорошо для США. Они могут поднять потолок госдолга, могут обновить его или что-то в этом роде. Но это лишь ухудшает ситуацию", — подчеркнул собеседник агентства, выразив уверенность, что крупнейшая в мире страна-должник не может оставаться динамично развивающейся и мощной силой.
Роджерс напомнил, что столетие назад Великобритания считалась первой экономикой мира, но постепенно утратила свое ведущее положение, столкнувшись с комплексом финансово-экономических проблем. Результатом стал масштабный кризис в 1976 году, когда Международному валютному фонду пришлось в экстренном порядке выделять Лондону кредиты, чтобы спасти британскую экономику.
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"Что это означает? Это означает, что другие страны укрепляют свое положение. Прежде, когда Британия переживала упадок, Америка становилась сильнее. Оглянись вокруг и увидишь, каково в Америке сейчас. Но через сто лет будет гораздо хуже. У молодежи не будет столь же хорошей жизни, как раньше. И ряд других стран начнут вытеснять Америку с первого места. Я не знаю, кто это будет. Если спросите меня, я бы сказал, что это, вероятно, будет Китай", — предположил экономист.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от законодателей поднять его без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.
Между тем, министр финансов Джанет Йеллен уже подчеркивала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства уже к 1 июня.