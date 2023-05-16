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Суд дал 12 лет стороннику ИГ*, планировавшему теракт в Ставрополе - РИА Новости, 16.05.2023
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13:55 16.05.2023 (обновлено: 14:17 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/srok-1872142219.html
Суд дал 12 лет стороннику ИГ*, планировавшему теракт в Ставрополе
Суд дал 12 лет стороннику ИГ*, планировавшему теракт в Ставрополе - РИА Новости, 16.05.2023
Суд дал 12 лет стороннику ИГ*, планировавшему теракт в Ставрополе
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Дагестана и приверженца "Исламского государства"* Рамина... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:55
2023-05-16T14:17
происшествия
исламское государство
ставрополь
ростов
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Дагестана и приверженца "Исламского государства"* Рамина Нурмагомедова, намеревавшегося совершить теракт в Ставрополе, сообщает пресс-служба суда. ФСБ 22 октября 2021 года сообщила о предотвращении теракта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого, сторонника ИГ*, обнаружили взрывчатые вещества и поражающие элементы. По данным суда, Нурмагомедов решил совершить взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры в Ставрополе. Для этого он купил компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывчатого вещества и взрывного устройства. Совершить преступление фигурант не успел: 13 октября 2021 года его задержали. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 210 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Также отмечается, что подсудимый 12 октября 2021 года в Ставрополе принял присягу на верность руководителю ИГ*, отправив соответствующую аудиозапись "посредством сети интернет". Нурмагомедову вменили участие в запрещенной международной террористической организации и подготовку к теракту. Приговор в законную силу не вступил.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230417/terrorist-1865787816.html
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происшествия, исламское государство, ставрополь, ростов, ростов-на-дону, фсб
Происшествия, Исламское государство, Ставрополь, Ростов, Ростов-на-Дону, ФСБ
Суд дал 12 лет стороннику ИГ*, планировавшему теракт в Ставрополе

Суд в Ростове-на-Дону дал 12 лет стороннику ИГ, планировавшему теракт в Ставрополе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Дагестана и приверженца "Исламского государства"* Рамина Нурмагомедова, намеревавшегося совершить теракт в Ставрополе, сообщает пресс-служба суда.
ФСБ 22 октября 2021 года сообщила о предотвращении теракта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого, сторонника ИГ*, обнаружили взрывчатые вещества и поражающие элементы.
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17 апреля, 12:51
По данным суда, Нурмагомедов решил совершить взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры в Ставрополе. Для этого он купил компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывчатого вещества и взрывного устройства. Совершить преступление фигурант не успел: 13 октября 2021 года его задержали.
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 210 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что подсудимый 12 октября 2021 года в Ставрополе принял присягу на верность руководителю ИГ*, отправив соответствующую аудиозапись "посредством сети интернет".
Нурмагомедову вменили участие в запрещенной международной террористической организации и подготовку к теракту. Приговор в законную силу не вступил.
*Запрещенная в России террористическая организация
Анкара - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
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ПроисшествияИсламское государствоСтавропольРостовРостов-на-ДонуФСБ
 
 
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