https://ria.ru/20230516/srok-1872142219.html

Суд дал 12 лет стороннику ИГ*, планировавшему теракт в Ставрополе

Суд дал 12 лет стороннику ИГ*, планировавшему теракт в Ставрополе - РИА Новости, 16.05.2023

Суд дал 12 лет стороннику ИГ*, планировавшему теракт в Ставрополе

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Дагестана и приверженца "Исламского государства"* Рамина... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:55

2023-05-16T13:55

2023-05-16T14:17

происшествия

исламское государство

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Дагестана и приверженца "Исламского государства"* Рамина Нурмагомедова, намеревавшегося совершить теракт в Ставрополе, сообщает пресс-служба суда. ФСБ 22 октября 2021 года сообщила о предотвращении теракта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого, сторонника ИГ*, обнаружили взрывчатые вещества и поражающие элементы. По данным суда, Нурмагомедов решил совершить взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры в Ставрополе. Для этого он купил компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывчатого вещества и взрывного устройства. Совершить преступление фигурант не успел: 13 октября 2021 года его задержали. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 210 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Также отмечается, что подсудимый 12 октября 2021 года в Ставрополе принял присягу на верность руководителю ИГ*, отправив соответствующую аудиозапись "посредством сети интернет". Нурмагомедову вменили участие в запрещенной международной террористической организации и подготовку к теракту. Приговор в законную силу не вступил.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230417/terrorist-1865787816.html

https://ria.ru/20230430/razvedka-1868907767.html

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ростов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, исламское государство, ставрополь, ростов, ростов-на-дону, фсб