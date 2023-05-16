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В ЛНР дали срок украинскому солдату, бросившему гранату в жилой дом - РИА Новости, 16.05.2023
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12:06 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/srok-1872101682.html
В ЛНР дали срок украинскому солдату, бросившему гранату в жилой дом
В ЛНР дали срок украинскому солдату, бросившему гранату в жилой дом - РИА Новости, 16.05.2023
В ЛНР дали срок украинскому солдату, бросившему гранату в жилой дом
Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 14 годам колонии строгого режима украинского военного, бросившего гранату в жилой дом, говорится в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:06
2023-05-16T12:06
россия
происшествия
луганская народная республика
попасная
следственный комитет россии (ск рф)
главная военная прокуратура
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 14 годам колонии строгого режима украинского военного, бросившего гранату в жилой дом, говорится в сообщении Главной военной прокуратуры и СК РФ. "Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Андрея Бардаша. Он признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в марте 2022 года Бардаш, проходя мимо дома в городе Попасная, бросил в окно гранату РГД-5. От взрыва в доме, где находилась его 61-летняя хозяйка, выбило все окна и повредило иные конструкции. В СК РФ отметили, что вина указанного лица подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей, результатами экспертиз, а также признательными показаниями подсудимого. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Бардаша к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе ГВП.
https://ria.ru/20230515/muryga-1871787932.html
россия
луганская народная республика
попасная
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россия, происшествия, луганская народная республика, попасная, следственный комитет россии (ск рф), главная военная прокуратура, вооруженные силы украины
Россия, Происшествия, Луганская Народная Республика, Попасная, Следственный комитет России (СК РФ), Главная военная прокуратура, Вооруженные силы Украины
В ЛНР дали срок украинскому солдату, бросившему гранату в жилой дом

Верховный суд ЛНР дал 14 лет колонии солдату ВСУ, бросившему гранату в жилой дом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 14 годам колонии строгого режима украинского военного, бросившего гранату в жилой дом, говорится в сообщении Главной военной прокуратуры и СК РФ.
"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Андрея Бардаша. Он признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что в марте 2022 года Бардаш, проходя мимо дома в городе Попасная, бросил в окно гранату РГД-5. От взрыва в доме, где находилась его 61-летняя хозяйка, выбило все окна и повредило иные конструкции.
В СК РФ отметили, что вина указанного лица подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей, результатами экспертиз, а также признательными показаниями подсудимого.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Бардаша к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе ГВП.
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РоссияПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаПопаснаяСледственный комитет России (СК РФ)Главная военная прокуратураВооруженные силы Украины
 
 
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