https://ria.ru/20230516/srok-1872101682.html

В ЛНР дали срок украинскому солдату, бросившему гранату в жилой дом

В ЛНР дали срок украинскому солдату, бросившему гранату в жилой дом - РИА Новости, 16.05.2023

В ЛНР дали срок украинскому солдату, бросившему гранату в жилой дом

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 14 годам колонии строгого режима украинского военного, бросившего гранату в жилой дом, говорится в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:06

2023-05-16T12:06

2023-05-16T12:06

россия

происшествия

луганская народная республика

попасная

следственный комитет россии (ск рф)

главная военная прокуратура

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 14 годам колонии строгого режима украинского военного, бросившего гранату в жилой дом, говорится в сообщении Главной военной прокуратуры и СК РФ. "Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Андрея Бардаша. Он признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в марте 2022 года Бардаш, проходя мимо дома в городе Попасная, бросил в окно гранату РГД-5. От взрыва в доме, где находилась его 61-летняя хозяйка, выбило все окна и повредило иные конструкции. В СК РФ отметили, что вина указанного лица подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей, результатами экспертиз, а также признательными показаниями подсудимого. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Бардаша к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе ГВП.

https://ria.ru/20230515/muryga-1871787932.html

россия

луганская народная республика

попасная

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, луганская народная республика, попасная, следственный комитет россии (ск рф), главная военная прокуратура, вооруженные силы украины