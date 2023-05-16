"Самоубийство". Во Франции ужаснулись заявлению Макрона об Украине
Французский политик Филиппо назвал идею Макрона об увеличении спонсирования ВСУ суицидом
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Увеличение военной поддержки Украины станет убийственным для Франции, написал в Twitter французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо.
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"Франция увеличит военную поддержку Украины". Это заявление Макрона безумно в то время, когда он говорит нам, что мы не можем финансировать пенсии! Это зло и самоубийство, это нужно остановить. Депутаты, требуйте голосования!" — заявил политик.
Ранее Эммануэль Макрон провел переговоры с Владимиром Зеленским в Париже. Франция в ближайшие недели намерена обучить несколько украинских батальонов и оснастить их десятками бронемашин и легкими танками AMX-10RC.
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране и толкают планету к мировой войне. При этом он призывал отменить санкции в отношении России. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры против Москвы — глупыми.