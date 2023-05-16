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"Самоубийство". Во Франции ужаснулись заявлению Макрона об Украине - РИА Новости, 16.05.2023
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03:34 16.05.2023
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"Самоубийство". Во Франции ужаснулись заявлению Макрона об Украине
"Самоубийство". Во Франции ужаснулись заявлению Макрона об Украине - РИА Новости, 16.05.2023
"Самоубийство". Во Франции ужаснулись заявлению Макрона об Украине
Увеличение военной поддержки Украины станет убийственным для Франции, написал в Twitter французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T03:34
2023-05-16T03:34
в мире
франция
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эммануэль макрон
европарламент
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Увеличение военной поддержки Украины станет убийственным для Франции, написал в Twitter французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо.Ранее Эммануэль Макрон провел переговоры с Владимиром Зеленским в Париже. Франция в ближайшие недели намерена обучить несколько украинских батальонов и оснастить их десятками бронемашин и легкими танками AMX-10RC.Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране и толкают планету к мировой войне. При этом он призывал отменить санкции в отношении России. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры против Москвы — глупыми.
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в мире, франция, украина, париж, владимир зеленский, эммануэль макрон, европарламент, twitter
В мире, Франция, Украина, Париж, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Европарламент, Twitter
"Самоубийство". Во Франции ужаснулись заявлению Макрона об Украине

Французский политик Филиппо назвал идею Макрона об увеличении спонсирования ВСУ суицидом

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Увеличение военной поддержки Украины станет убийственным для Франции, написал в Twitter французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо.
«
"Франция увеличит военную поддержку Украины". Это заявление Макрона безумно в то время, когда он говорит нам, что мы не можем финансировать пенсии! Это зло и самоубийство, это нужно остановить. Депутаты, требуйте голосования!" — заявил политик.
Ранее Эммануэль Макрон провел переговоры с Владимиром Зеленским в Париже. Франция в ближайшие недели намерена обучить несколько украинских батальонов и оснастить их десятками бронемашин и легкими танками AMX-10RC.
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране и толкают планету к мировой войне. При этом он призывал отменить санкции в отношении России. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры против Москвы — глупыми.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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Вчера, 22:27
 
В миреФранцияУкраинаПарижВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронЕвропарламентTwitter
 
 
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