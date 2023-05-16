https://ria.ru/20230516/sponsirovanie-1872035915.html

"Самоубийство". Во Франции ужаснулись заявлению Макрона об Украине

"Самоубийство". Во Франции ужаснулись заявлению Макрона об Украине - РИА Новости, 16.05.2023

"Самоубийство". Во Франции ужаснулись заявлению Макрона об Украине

Увеличение военной поддержки Украины станет убийственным для Франции, написал в Twitter французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T03:34

2023-05-16T03:34

2023-05-16T03:34

в мире

франция

украина

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владимир зеленский

эммануэль макрон

европарламент

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Увеличение военной поддержки Украины станет убийственным для Франции, написал в Twitter французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо.Ранее Эммануэль Макрон провел переговоры с Владимиром Зеленским в Париже. Франция в ближайшие недели намерена обучить несколько украинских батальонов и оснастить их десятками бронемашин и легкими танками AMX-10RC.Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране и толкают планету к мировой войне. При этом он призывал отменить санкции в отношении России. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал безумными, а сами ограничительные меры против Москвы — глупыми.

https://ria.ru/20230515/ukraina-1872022554.html

франция

украина

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в мире, франция, украина, париж, владимир зеленский, эммануэль макрон, европарламент, twitter