Рейтинг@Mail.ru
Госдума в первом чтении разрешила экспорт СПГ с арктических месторождений - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/spg-1872190080.html
Госдума в первом чтении разрешила экспорт СПГ с арктических месторождений
Госдума в первом чтении разрешила экспорт СПГ с арктических месторождений - РИА Новости, 16.05.2023
Госдума в первом чтении разрешила экспорт СПГ с арктических месторождений
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:16
2023-05-16T16:16
экономика
цены на нефть
россия
госдума рф
роснефть
ямал спг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155347/18/1553471852_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4db3afbb7d53457cf14ba0988904cf9b.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Документ предоставляет исключительное право на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты. Речь идет об арктических месторождениях газа в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. При этом доля государства в уставном капитале таких недропользователей должна быть более 50%. Замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко в апреле на заседании комитета Госдумы по энергетике поясняла, что это касается "порядка 36 месторождений", которые сейчас принадлежат "Роснефти". Как говорил в марте на заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин, в перечень месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ, добавляются перспективные участки недр, удаленные от Единой системы газоснабжения, к которым экономически нецелесообразно подводить трубопроводы. Речь идет прежде всего о северных территориях Красноярского края и ЯНАО, где находятся огромные запасы природного газа – в целом около 3 триллионов кубометров. Принятое решение позволит нарастить годовые объемы производства СПГ до 100 миллионов тонн уже в ближайшие семь лет, а также существенно увеличить его экспорт и в целом усилить позиции РФ на мировом рынке, подчеркивал Мишустин. Законопроект поможет более активно использовать мощности арктических маршрутов и для перевозки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Документ также выводит из-под действия закона "Об экспорте газа" операции по бункеровке водных судов природным газом в сжиженном состоянии. Согласно пояснительной записке, это позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункерного топлива, которое является более экологичным и альтернативным топливом для морских и речных судов. Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром" (у которого монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа. Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" - "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".
https://ria.ru/20230511/gasum-1870952498.html
https://ria.ru/20230328/energetika-1861224452.html
https://ria.ru/20230304/gaz-1855792712.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155347/18/1553471852_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f5220e4701732d53a36c3466a1f378d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, госдума рф, роснефть, ямал спг
Экономика, Цены на нефть, Россия, Госдума РФ, Роснефть, Ямал СПГ
Госдума в первом чтении разрешила экспорт СПГ с арктических месторождений

Госдума в первом чтении разрешила экспорт СПГ с арктических месторождений "Роснефти"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТруба газопровода
Труба газопровода - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Труба газопровода . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Документ предоставляет исключительное право на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты. Речь идет об арктических месторождениях газа в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. При этом доля государства в уставном капитале таких недропользователей должна быть более 50%. Замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко в апреле на заседании комитета Госдумы по энергетике поясняла, что это касается "порядка 36 месторождений", которые сейчас принадлежат "Роснефти".
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
СМИ: Gasum отказалась брать СПГ с проекта "Новатэка" "Криогаз — Высоцк"
11 мая, 10:14
Как говорил в марте на заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин, в перечень месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ, добавляются перспективные участки недр, удаленные от Единой системы газоснабжения, к которым экономически нецелесообразно подводить трубопроводы. Речь идет прежде всего о северных территориях Красноярского края и ЯНАО, где находятся огромные запасы природного газа – в целом около 3 триллионов кубометров.
Принятое решение позволит нарастить годовые объемы производства СПГ до 100 миллионов тонн уже в ближайшие семь лет, а также существенно увеличить его экспорт и в целом усилить позиции РФ на мировом рынке, подчеркивал Мишустин. Законопроект поможет более активно использовать мощности арктических маршрутов и для перевозки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Завод по производству сжиженного природного газа на Сахалине - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Новак назвал ключевую задачу российского ТЭК
28 марта, 13:31
Документ также выводит из-под действия закона "Об экспорте газа" операции по бункеровке водных судов природным газом в сжиженном состоянии. Согласно пояснительной записке, это позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункерного топлива, которое является более экологичным и альтернативным топливом для морских и речных судов.
Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром" (у которого монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа.
Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" - "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Эксперт оценил возможность Европы заместить российский газ
4 марта, 06:47
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияГосдума РФРоснефтьЯмал СПГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала