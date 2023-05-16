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Орловская область доставила военнослужащим новую партию гуманитарного груза - РИА Новости, 16.05.2023
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23:50 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872279905.html
Орловская область доставила военнослужащим новую партию гуманитарного груза
Орловская область доставила военнослужащим новую партию гуманитарного груза - РИА Новости, 16.05.2023
Орловская область доставила военнослужащим новую партию гуманитарного груза
Двухтонный гуманитарный груз с маскировочными сетями, строительными инструментами, одеждой и продуктами доставлен из Орловской области военнослужащим,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T23:50
2023-05-16T23:50
надежные люди
орловская область
мариуполь
андрей клычков
главное разведывательное управление рф
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БРЯНСК, 16 мая - РИА Новости. Двухтонный гуманитарный груз с маскировочными сетями, строительными инструментами, одеждой и продуктами доставлен из Орловской области военнослужащим, участвующим в спецоперации, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. Орловская область практически с самого начала специальной военной операции занимается работой по поддержке военнослужащих. Жители региона, включая орловский бизнес, регулярно помогают военным, находящимся в зоне спецоперации, вещами и денежными средствами. Курирует эту деятельность непосредственно глава региона. "Под Мариуполем мой заместитель Вадим Александрович Тарасов передал очередной груз нашим давним друзьям – спецназу ГРУ, которому мы стараемся регулярно помогать. Посылку общим весом более 2 тонны сформировали своими силами",- говорится в сообщении. Военнослужащим переданы два комплекса мобильных бань, большая партия строительных материалов и инструментов. Отмечается, что неотъемлемой частью орловских "подарков" стали маскировочные сети, которые должны хранить бойцов от прицелов противника. В груз также вошли кроссовки и балаклавы, спреи от комаров, влажные салфетки, средства личной гигиены и продукты питания. Отмечается, что за плечами спецназа ГРУ многие успешные операции, их называют элитой армии. Орловщина гордится дружбой с бойцами и тем, что является частью боевого братства, частью народной армии страны, отметил Клычков. "Мы помогали и будем помогать нашим военнослужащим. Потому что точно знаем, что без крепкого тыла – нет победы, а без победы – не будет будущего", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1870178903.html
https://ria.ru/20230510/gumpomosch-1870913089.html
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орловская область, мариуполь, андрей клычков, главное разведывательное управление рф
Надежные люди, Орловская область, Мариуполь, Андрей Клычков, Главное разведывательное управление РФ
Орловская область доставила военнослужащим новую партию гуманитарного груза

Орловская область доставила военнослужащим СВО новую партию гуманитарного груза

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие РФ с гуманитарной помощью
Мобилизованные военнослужащие РФ с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости
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Мобилизованные военнослужащие РФ с гуманитарной помощью. Архивное фото
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БРЯНСК, 16 мая - РИА Новости. Двухтонный гуманитарный груз с маскировочными сетями, строительными инструментами, одеждой и продуктами доставлен из Орловской области военнослужащим, участвующим в спецоперации, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.
Орловская область практически с самого начала специальной военной операции занимается работой по поддержке военнослужащих. Жители региона, включая орловский бизнес, регулярно помогают военным, находящимся в зоне спецоперации, вещами и денежными средствами. Курирует эту деятельность непосредственно глава региона.
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"Под Мариуполем мой заместитель Вадим Александрович Тарасов передал очередной груз нашим давним друзьям – спецназу ГРУ, которому мы стараемся регулярно помогать. Посылку общим весом более 2 тонны сформировали своими силами",- говорится в сообщении.
Военнослужащим переданы два комплекса мобильных бань, большая партия строительных материалов и инструментов.
Отмечается, что неотъемлемой частью орловских "подарков" стали маскировочные сети, которые должны хранить бойцов от прицелов противника. В груз также вошли кроссовки и балаклавы, спреи от комаров, влажные салфетки, средства личной гигиены и продукты питания.
Отмечается, что за плечами спецназа ГРУ многие успешные операции, их называют элитой армии. Орловщина гордится дружбой с бойцами и тем, что является частью боевого братства, частью народной армии страны, отметил Клычков.
"Мы помогали и будем помогать нашим военнослужащим. Потому что точно знаем, что без крепкого тыла – нет победы, а без победы – не будет будущего", - отмечается в сообщении.
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Надежные людиОрловская областьМариупольАндрей КлычковГлавное разведывательное управление РФ
 
 
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