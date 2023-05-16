https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872279905.html

Орловская область доставила военнослужащим новую партию гуманитарного груза

Орловская область доставила военнослужащим новую партию гуманитарного груза - РИА Новости, 16.05.2023

Орловская область доставила военнослужащим новую партию гуманитарного груза

Двухтонный гуманитарный груз с маскировочными сетями, строительными инструментами, одеждой и продуктами доставлен из Орловской области военнослужащим,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T23:50

2023-05-16T23:50

2023-05-16T23:50

надежные люди

орловская область

мариуполь

андрей клычков

главное разведывательное управление рф

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БРЯНСК, 16 мая - РИА Новости. Двухтонный гуманитарный груз с маскировочными сетями, строительными инструментами, одеждой и продуктами доставлен из Орловской области военнослужащим, участвующим в спецоперации, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. Орловская область практически с самого начала специальной военной операции занимается работой по поддержке военнослужащих. Жители региона, включая орловский бизнес, регулярно помогают военным, находящимся в зоне спецоперации, вещами и денежными средствами. Курирует эту деятельность непосредственно глава региона. "Под Мариуполем мой заместитель Вадим Александрович Тарасов передал очередной груз нашим давним друзьям – спецназу ГРУ, которому мы стараемся регулярно помогать. Посылку общим весом более 2 тонны сформировали своими силами",- говорится в сообщении. Военнослужащим переданы два комплекса мобильных бань, большая партия строительных материалов и инструментов. Отмечается, что неотъемлемой частью орловских "подарков" стали маскировочные сети, которые должны хранить бойцов от прицелов противника. В груз также вошли кроссовки и балаклавы, спреи от комаров, влажные салфетки, средства личной гигиены и продукты питания. Отмечается, что за плечами спецназа ГРУ многие успешные операции, их называют элитой армии. Орловщина гордится дружбой с бойцами и тем, что является частью боевого братства, частью народной армии страны, отметил Клычков. "Мы помогали и будем помогать нашим военнослужащим. Потому что точно знаем, что без крепкого тыла – нет победы, а без победы – не будет будущего", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1870178903.html

https://ria.ru/20230510/gumpomosch-1870913089.html

орловская область

мариуполь

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орловская область, мариуполь, андрей клычков, главное разведывательное управление рф