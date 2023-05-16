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Спецоперация, 16 мая: африканский план по решению украинского конфликта - РИА Новости, 16.05.2023
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22:50 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872271346.html
Спецоперация, 16 мая: африканский план по решению украинского конфликта
Спецоперация, 16 мая: африканский план по решению украинского конфликта - РИА Новости, 16.05.2023
Спецоперация, 16 мая: африканский план по решению украинского конфликта
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что от лица стран Африки поговорил с российским президентом Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским, они... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T22:50
2023-05-16T22:50
в мире
россия
юар
донецкая народная республика
владимир зеленский
владимир путин
сирил рамафоса
оон
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что от лица стран Африки поговорил с российским президентом Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским, они согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. По словам главы ЮАР, ряд африканских лидеров выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению конфликта на Украине. Президент ЮАР заявил, что он договорился с Путиным и Зеленским о начале подготовки к "этим взаимодействиям" с африканскими лидерами. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе. Ход операции Вооруженные силы уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве, сообщили во вторник в Минобороны РФ. В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщил, что одна из поставленных Украине систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения в результате ракетного удара, который РФ, предположительно, нанесла в понедельник вечером. В Минобороны РФ также заявили, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, 7 снарядов HIMARS и 22 украинских дрона. Телеканал CNN сообщил, что американские чиновники и западное должностное лицо подтвердили, что украинские войска начали использовать крылатые ракеты Storm Shadow. В ДНР военные уничтожили автомобильный путепровод в Красном в ДНР, по которому ВСУ подтягивали подкрепления в Артемовск (Бахмут).
https://ria.ru/20230516/kinzhaly-1872267613.html
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872220903.html
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в мире, россия, юар, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, сирил рамафоса, оон, африканский союз, вооруженные силы украины
В мире, Россия, ЮАР, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, ООН, Африканский союз, Вооруженные силы Украины
Спецоперация, 16 мая: африканский план по решению украинского конфликта

Президент ЮАР Рамафоса предложил африканскую инициативу по разрешению конфликта на Украине

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что от лица стран Африки поговорил с российским президентом Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским, они согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.
По словам главы ЮАР, ряд африканских лидеров выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению конфликта на Украине.
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Президент ЮАР заявил, что он договорился с Путиным и Зеленским о начале подготовки к "этим взаимодействиям" с африканскими лидерами. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.

Ход операции

Вооруженные силы уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщил, что одна из поставленных Украине систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения в результате ракетного удара, который РФ, предположительно, нанесла в понедельник вечером.
В Минобороны РФ также заявили, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, 7 снарядов HIMARS и 22 украинских дрона. Телеканал CNN сообщил, что американские чиновники и западное должностное лицо подтвердили, что украинские войска начали использовать крылатые ракеты Storm Shadow.
В ДНР военные уничтожили автомобильный путепровод в Красном в ДНР, по которому ВСУ подтягивали подкрепления в Артемовск (Бахмут).
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В миреРоссияЮАРДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСирил РамафосаООНАфриканский союзВооруженные силы Украины
 
 
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