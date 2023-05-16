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Ярославский губернатор напутствовал военных, отправляющихся на спецоперацию - РИА Новости, 16.05.2023
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Ярославская область
 
20:26 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872255702.html
Ярославский губернатор напутствовал военных, отправляющихся на спецоперацию
Ярославский губернатор напутствовал военных, отправляющихся на спецоперацию - РИА Новости, 16.05.2023
Ярославский губернатор напутствовал военных, отправляющихся на спецоперацию
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев напутствовал военных, которые отправятся служить в зону спецоперации, и пожелал им вернуться домой живыми и... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T20:26
2023-05-16T20:26
ярославская область
ярославская область
ярославль
рыбинск
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев напутствовал военных, которые отправятся служить в зону спецоперации, и пожелал им вернуться домой живыми и здоровыми, сообщает правительство региона. Губернатор во вторник встретился с военнослужащими, которые отправятся служить в зону специальной военной операции. Они войдут в именной батальон – новое подразделение от Ярославской области. По информации правительства области, в составе группы 20 человек: жители Ярославля, Рыбинска, Даниловского, Брейтовского и Пошехонского районов. Сегодня они подписали контракты и отправились к месту, где будут проходить подготовку. Военком области Игорь Гостев доложил главе региона, что в ближайшие месяцы военнослужащим предстоит обучение на новой технике и боевое слаживание. Только после этого они отбудут для прохождения службы в зону спецоперации. На время подготовки они получили от региона все необходимое обмундирование. "Окажем любую помощь, решим и все вопросы с семьями, пока вы выполняете сложную боевую задачу. Вы приняли важное решение и знайте, что вами гордятся, в том числе молодежь, чувствуется большой патриотический подъем. Желаю успешного прохождения службы, ждем вас домой живыми и здоровыми!" - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Как сообщает правительство области, на встрече отмечалось, что перед отправкой в зону спецоперации военнослужащие будут экипированы министерством обороны РФ. По итогам встречи глава региона отметил в своем телеграм-канале, что поддержка участников специальной военной операции и их близких – одно из приоритетных направлений работы правительства Ярославской области. "Продолжаем закупать дополнительное обмундирование, медикаменты, средства связи, технику и другие вещи, которые пригодятся бойцам на передовой и в быту. Заботимся о семьях ребят", - сообщил Евраев.
https://ria.ru/20230516/transport-1872205709.html
https://ria.ru/20230323/yaroslavl-1860159770.html
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ярославская область, ярославль, рыбинск, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Рыбинск, Михаил Евраев
Ярославский губернатор напутствовал военных, отправляющихся на спецоперацию

Губернатор Ярославской области Евраев напутствовал военных, отправляющихся на спецоперацию

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Михаил Евраев . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев напутствовал военных, которые отправятся служить в зону спецоперации, и пожелал им вернуться домой живыми и здоровыми, сообщает правительство региона.
Губернатор во вторник встретился с военнослужащими, которые отправятся служить в зону специальной военной операции. Они войдут в именной батальон – новое подразделение от Ярославской области. По информации правительства области, в составе группы 20 человек: жители Ярославля, Рыбинска, Даниловского, Брейтовского и Пошехонского районов. Сегодня они подписали контракты и отправились к месту, где будут проходить подготовку.
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Военком области Игорь Гостев доложил главе региона, что в ближайшие месяцы военнослужащим предстоит обучение на новой технике и боевое слаживание. Только после этого они отбудут для прохождения службы в зону спецоперации. На время подготовки они получили от региона все необходимое обмундирование.
"Окажем любую помощь, решим и все вопросы с семьями, пока вы выполняете сложную боевую задачу. Вы приняли важное решение и знайте, что вами гордятся, в том числе молодежь, чувствуется большой патриотический подъем. Желаю успешного прохождения службы, ждем вас домой живыми и здоровыми!" - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
Как сообщает правительство области, на встрече отмечалось, что перед отправкой в зону спецоперации военнослужащие будут экипированы министерством обороны РФ.
По итогам встречи глава региона отметил в своем телеграм-канале, что поддержка участников специальной военной операции и их близких – одно из приоритетных направлений работы правительства Ярославской области.
"Продолжаем закупать дополнительное обмундирование, медикаменты, средства связи, технику и другие вещи, которые пригодятся бойцам на передовой и в быту. Заботимся о семьях ребят", - сообщил Евраев.
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Ярославская областьЯрославская областьЯрославльРыбинскМихаил Евраев
 
 
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