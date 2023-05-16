https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872255702.html
Ярославский губернатор напутствовал военных, отправляющихся на спецоперацию
Ярославский губернатор напутствовал военных, отправляющихся на спецоперацию - РИА Новости, 16.05.2023
Ярославский губернатор напутствовал военных, отправляющихся на спецоперацию
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев напутствовал военных, которые отправятся служить в зону спецоперации, и пожелал им вернуться домой живыми и... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T20:26
2023-05-16T20:26
2023-05-16T20:26
ярославская область
ярославская область
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рыбинск
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев напутствовал военных, которые отправятся служить в зону спецоперации, и пожелал им вернуться домой живыми и здоровыми, сообщает правительство региона. Губернатор во вторник встретился с военнослужащими, которые отправятся служить в зону специальной военной операции. Они войдут в именной батальон – новое подразделение от Ярославской области. По информации правительства области, в составе группы 20 человек: жители Ярославля, Рыбинска, Даниловского, Брейтовского и Пошехонского районов. Сегодня они подписали контракты и отправились к месту, где будут проходить подготовку. Военком области Игорь Гостев доложил главе региона, что в ближайшие месяцы военнослужащим предстоит обучение на новой технике и боевое слаживание. Только после этого они отбудут для прохождения службы в зону спецоперации. На время подготовки они получили от региона все необходимое обмундирование. "Окажем любую помощь, решим и все вопросы с семьями, пока вы выполняете сложную боевую задачу. Вы приняли важное решение и знайте, что вами гордятся, в том числе молодежь, чувствуется большой патриотический подъем. Желаю успешного прохождения службы, ждем вас домой живыми и здоровыми!" - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Как сообщает правительство области, на встрече отмечалось, что перед отправкой в зону спецоперации военнослужащие будут экипированы министерством обороны РФ. По итогам встречи глава региона отметил в своем телеграм-канале, что поддержка участников специальной военной операции и их близких – одно из приоритетных направлений работы правительства Ярославской области. "Продолжаем закупать дополнительное обмундирование, медикаменты, средства связи, технику и другие вещи, которые пригодятся бойцам на передовой и в быту. Заботимся о семьях ребят", - сообщил Евраев.
https://ria.ru/20230516/transport-1872205709.html
https://ria.ru/20230323/yaroslavl-1860159770.html
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ярославская область, ярославль, рыбинск, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Рыбинск, Михаил Евраев
Ярославский губернатор напутствовал военных, отправляющихся на спецоперацию
Губернатор Ярославской области Евраев напутствовал военных, отправляющихся на спецоперацию
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев напутствовал военных, которые отправятся служить в зону спецоперации, и пожелал им вернуться домой живыми и здоровыми, сообщает правительство региона.
Губернатор во вторник встретился с военнослужащими, которые отправятся служить в зону специальной военной операции. Они войдут в именной батальон – новое подразделение от Ярославской области. По информации правительства области, в составе группы 20 человек: жители Ярославля, Рыбинска, Даниловского, Брейтовского и Пошехонского районов. Сегодня они подписали контракты и отправились к месту, где будут проходить подготовку.
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Военком области Игорь Гостев доложил главе региона, что в ближайшие месяцы военнослужащим предстоит обучение на новой технике и боевое слаживание. Только после этого они отбудут для прохождения службы в зону спецоперации. На время подготовки они получили от региона все необходимое обмундирование.
"Окажем любую помощь, решим и все вопросы с семьями, пока вы выполняете сложную боевую задачу. Вы приняли важное решение и знайте, что вами гордятся, в том числе молодежь, чувствуется большой патриотический подъем. Желаю успешного прохождения службы, ждем вас домой живыми и здоровыми!" - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
Как сообщает правительство области, на встрече отмечалось, что перед отправкой в зону спецоперации военнослужащие будут экипированы министерством обороны РФ.
По итогам встречи глава региона отметил в своем телеграм-канале, что поддержка участников специальной военной операции и их близких – одно из приоритетных направлений работы правительства Ярославской области.
"Продолжаем закупать дополнительное обмундирование, медикаменты, средства связи, технику и другие вещи, которые пригодятся бойцам на передовой и в быту. Заботимся о семьях ребят", - сообщил Евраев.
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