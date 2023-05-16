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В Башкирии сформировали артиллерийский дивизион для участия в спецоперации - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:47 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872161323.html
В Башкирии сформировали артиллерийский дивизион для участия в спецоперации
В Башкирии сформировали артиллерийский дивизион для участия в спецоперации - РИА Новости, 16.05.2023
В Башкирии сформировали артиллерийский дивизион для участия в спецоперации
Артиллерийский дивизион имени героя Великой Отечественной войны Мугина Нагаева сформировали в Башкирии, он войдёт в состав полка "Башкортостан", сообщили РИА... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:47
2023-05-16T14:47
специальная военная операция на украине
россия
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УФА, 16 мая - РИА Новости. Артиллерийский дивизион имени героя Великой Отечественной войны Мугина Нагаева сформировали в Башкирии, он войдёт в состав полка "Башкортостан", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. "В республике сформирован Башкирский артиллерийский дивизион в составе полка "Башкортостан". Он будет носит имя нашего прославленного земляка, героя Великой Отечественной войны Мугина Каримовича Нагаева", - рассказал собеседник. По его словам, торжественная церемония отправки артиллерийского дивизиона на боевое слаживание состоится 18 мая. По данным пресс-службы, Мугин Нагаев с 1942 по 1945 годы воевал в составе 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, был командиром огневого взвода противотанковой батареи. За боевые заслуги был дважды представлен к званию Героя Советского Союза. В настоящее время в спецоперации участвуют три добровольческих батальона из Башкирии – имени генерала Минигали Шаймуратова, Героя России Александра Доставалова и имени национального героя Салавата Юлаева. Все они являются структурными подразделениями Минобороны РФ. На боевом слаживании в настоящее время находятся два добровольческих батальона - имени генерала Даяна Мурзина и имени Тагира Кусимова, а также башкирский добровольческий отряд "Ватан". Ранее глава республики заявлял о формировании Башкирского мотострелкового полка, куда войдут добровольческие батальоны из региона, чтобы все земляки были в одном подразделении, и командир этого полка был из Башкирии.
https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872131954.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия
В Башкирии сформировали артиллерийский дивизион для участия в спецоперации

В Башкирии сформировали артдивизион имени Мугина Нагаева для участия в спецоперации

CC BY-SA 4.0 / Правительство республики Башкортостан / Башкирский добровольческий батальон во время церемонии отправки на боевое слаживание в Уфе
Башкирский добровольческий батальон во время церемонии отправки на боевое слаживание в Уфе - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Правительство республики Башкортостан /
Башкирский добровольческий батальон во время церемонии отправки на боевое слаживание в Уфе. Архивное фото
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УФА, 16 мая - РИА Новости. Артиллерийский дивизион имени героя Великой Отечественной войны Мугина Нагаева сформировали в Башкирии, он войдёт в состав полка "Башкортостан", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"В республике сформирован Башкирский артиллерийский дивизион в составе полка "Башкортостан". Он будет носит имя нашего прославленного земляка, героя Великой Отечественной войны Мугина Каримовича Нагаева", - рассказал собеседник.
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По его словам, торжественная церемония отправки артиллерийского дивизиона на боевое слаживание состоится 18 мая.
По данным пресс-службы, Мугин Нагаев с 1942 по 1945 годы воевал в составе 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, был командиром огневого взвода противотанковой батареи. За боевые заслуги был дважды представлен к званию Героя Советского Союза.
В настоящее время в спецоперации участвуют три добровольческих батальона из Башкирии – имени генерала Минигали Шаймуратова, Героя России Александра Доставалова и имени национального героя Салавата Юлаева. Все они являются структурными подразделениями Минобороны РФ.
На боевом слаживании в настоящее время находятся два добровольческих батальона - имени генерала Даяна Мурзина и имени Тагира Кусимова, а также башкирский добровольческий отряд "Ватан".
Ранее глава республики заявлял о формировании Башкирского мотострелкового полка, куда войдут добровольческие батальоны из региона, чтобы все земляки были в одном подразделении, и командир этого полка был из Башкирии.
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