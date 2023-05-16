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Рабочая группа разработала форму соцпаспорта участника спецоперации - РИА Новости, 16.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872131954.html
Рабочая группа разработала форму соцпаспорта участника спецоперации
Рабочая группа разработала форму соцпаспорта участника спецоперации - РИА Новости, 16.05.2023
Рабочая группа разработала форму соцпаспорта участника спецоперации
Рабочая группа по вопросам спецоперации разработала форму социального паспорта участника СВО, там будет актуальная информация о потребностях семьи бойца, заявил РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:31
2023-05-16T13:31
специальная военная операция на украине
андрей турчак
общество
единая россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации разработала форму социального паспорта участника СВО, там будет актуальная информация о потребностях семьи бойца, заявил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Отдельного внимания и масштабирования на всю страну заслуживает опыт ряда регионов по внедрению социального паспорта участника СВО. Он позволяет поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи бойца, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам. Его типовую форму рабочая группа также уже разработала", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
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андрей турчак, общество, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Турчак, Общество, Единая Россия
Рабочая группа разработала форму соцпаспорта участника спецоперации

Турчак: рабочая группа разработала форму социального паспорта участника спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации разработала форму социального паспорта участника СВО, там будет актуальная информация о потребностях семьи бойца, заявил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Отдельного внимания и масштабирования на всю страну заслуживает опыт ряда регионов по внедрению социального паспорта участника СВО. Он позволяет поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи бойца, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам. Его типовую форму рабочая группа также уже разработала", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей ТурчакОбществоЕдиная Россия
 
 
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