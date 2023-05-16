https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872131954.html

Рабочая группа разработала форму соцпаспорта участника спецоперации

Рабочая группа разработала форму соцпаспорта участника спецоперации - РИА Новости, 16.05.2023

Рабочая группа разработала форму соцпаспорта участника спецоперации

Рабочая группа по вопросам спецоперации разработала форму социального паспорта участника СВО, там будет актуальная информация о потребностях семьи бойца, заявил РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:31

2023-05-16T13:31

2023-05-16T13:31

специальная военная операция на украине

андрей турчак

общество

единая россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации разработала форму социального паспорта участника СВО, там будет актуальная информация о потребностях семьи бойца, заявил руководитель группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Отдельного внимания и масштабирования на всю страну заслуживает опыт ряда регионов по внедрению социального паспорта участника СВО. Он позволяет поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи бойца, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам. Его типовую форму рабочая группа также уже разработала", - написал Турчак в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230515/vyplaty-1871767196.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей турчак, общество, единая россия