https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872123031.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.05.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.05.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:33
2023-05-16T14:33
2023-05-16T14:33
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеКарта спецоперации на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 мая 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения нанесли удар высокоточным оружием по пунктам дислокации соединений противника, местам хранения боеприпасов и военной техники. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" поразил в Киеве ЗРК Patriot. Штурмовые отряды продолжают бои на западной окраине Артемовска, подразделения 4-й мотострелковой бригады — в районе Красного (ДНР).Параллельно ликвидированы 75 артиллерийских расчетов, 102 района скопления живой силы и техники. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолеты Су-24 и Су-25, 22 беспилотника, семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM и семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 427 самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотников, 422 зенитных ракетных комплекса, 1100 реактивных систем залпового огня, 9176 танков и других бронемашин, 4828 орудий полевой артиллерии и 10233 единицы автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
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РИА Новости
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
Карта спецоперации на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 мая 2023 года
За минувшие сутки российские подразделения нанесли удар высокоточным оружием по пунктам дислокации соединений противника, местам хранения боеприпасов и военной техники. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" поразил в Киеве ЗРК Patriot. Штурмовые отряды продолжают бои на западной окраине Артемовска, подразделения 4-й мотострелковой бригады — в районе Красного (ДНР).
Параллельно ликвидированы 75 артиллерийских расчетов, 102 района скопления живой силы и техники. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолеты Су-24 и Су-25, 22 беспилотника, семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM и семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 427 самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотников, 422 зенитных ракетных комплекса, 1100 реактивных систем залпового огня, 9176 танков и других бронемашин, 4828 орудий полевой артиллерии и 10233 единицы автомобильной техники.