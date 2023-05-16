https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872115498.html

Российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ

Российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ - РИА Новости, 16.05.2023

Российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ

Российские Вооруженные силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием по военным объектам на Украине, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:43

2023-05-16T12:43

2023-05-16T13:35

безопасность

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием по военным объектам на Украине, говорится в сводке Минобороны.Целью стали пункты дислокации подразделений ВСУ, места хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, в том числе доставленных из западных стран. "Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — заявили в военном ведомстве.В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве, уточнили в Минобороны.Там также рассказали о боевых действиях на разных участках фронта. Так, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск поразили живую силу и технику противника в Харьковской области, а также ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп. Потери украинских войск там составили около 60 человек и четыре автомобиля.На Краснолиманском направлении группировка "Центр" уничтожила порядка 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и самоходную артиллерийскую установку "Акация". На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные в западных кварталах Артемовска, а подразделения Южной группировки войск сдерживали противника на флангах. Наиболее сложная обстановка сложилась в районе села Красное, где бойцы 4-й мотострелковой бригады в течение суток отразили десять атак со стороны ВСУ. В этих боях противник потерял более 70 военнослужащих, БМП и два бронетранспортера, а в целом на Донецком направлении — примерно 215 человек, пять бронемашин, семь автомобилей и две гаубицы "Мста-Б" и Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены около 135 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и САУ "Акация", а на Херсонском — примерно 25 бойцов ВСУ, еще одна "Акация" и пять автомобилей.Истребители сбили два украинских самолета Су-24 и Су-25. Средства ПВО перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow англо-французского производства, три противорадиолокационные HARM, семь снарядов РСЗО HIMARS и 22 украинских беспилотника.

https://ria.ru/20230512/kinzhal-1871289512.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230516/tank-1872086113.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об ударе ВС РФ по складам с боеприпасами и военной техникой ВСУ, а также уничтожении ЗРК Patriot Конашенков об ударе ВС РФ по складам с боеприпасами и военной техникой ВСУ, а также уничтожении ЗРК Patriot 2023-05-16T12:43 true PT5M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)