Российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ
Минобороны: российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ, поразив все цели
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием по военным объектам на Украине, говорится в сводке Минобороны.
Целью стали пункты дислокации подразделений ВСУ, места хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, в том числе доставленных из западных стран.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — заявили в военном ведомстве.
В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве, уточнили в Минобороны.
Там также рассказали о боевых действиях на разных участках фронта. Так, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск поразили живую силу и технику противника в Харьковской области, а также ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп. Потери украинских войск там составили около 60 человек и четыре автомобиля.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" уничтожила порядка 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и самоходную артиллерийскую установку "Акация".
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные в западных кварталах Артемовска, а подразделения Южной группировки войск сдерживали противника на флангах. Наиболее сложная обстановка сложилась в районе села Красное, где бойцы 4-й мотострелковой бригады в течение суток отразили десять атак со стороны ВСУ. В этих боях противник потерял более 70 военнослужащих, БМП и два бронетранспортера, а в целом на Донецком направлении — примерно 215 человек, пять бронемашин, семь автомобилей и две гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены около 135 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и САУ "Акация", а на Херсонском — примерно 25 бойцов ВСУ, еще одна "Акация" и пять автомобилей.
Истребители сбили два украинских самолета Су-24 и Су-25. Средства ПВО перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow англо-французского производства, три противорадиолокационные HARM, семь снарядов РСЗО HIMARS и 22 украинских беспилотника.