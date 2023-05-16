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Российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ - РИА Новости, 16.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 16.05.2023 (обновлено: 13:35 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872115498.html
Российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ
Российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ - РИА Новости, 16.05.2023
Российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ
Российские Вооруженные силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием по военным объектам на Украине, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:43
2023-05-16T13:35
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием по военным объектам на Украине, говорится в сводке Минобороны.Целью стали пункты дислокации подразделений ВСУ, места хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, в том числе доставленных из западных стран. "Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — заявили в военном ведомстве.В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве, уточнили в Минобороны.Там также рассказали о боевых действиях на разных участках фронта. Так, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск поразили живую силу и технику противника в Харьковской области, а также ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп. Потери украинских войск там составили около 60 человек и четыре автомобиля.На Краснолиманском направлении группировка "Центр" уничтожила порядка 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и самоходную артиллерийскую установку "Акация". На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные в западных кварталах Артемовска, а подразделения Южной группировки войск сдерживали противника на флангах. Наиболее сложная обстановка сложилась в районе села Красное, где бойцы 4-й мотострелковой бригады в течение суток отразили десять атак со стороны ВСУ. В этих боях противник потерял более 70 военнослужащих, БМП и два бронетранспортера, а в целом на Донецком направлении — примерно 215 человек, пять бронемашин, семь автомобилей и две гаубицы "Мста-Б" и Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены около 135 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и САУ "Акация", а на Херсонском — примерно 25 бойцов ВСУ, еще одна "Акация" и пять автомобилей.Истребители сбили два украинских самолета Су-24 и Су-25. Средства ПВО перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow англо-французского производства, три противорадиолокационные HARM, семь снарядов РСЗО HIMARS и 22 украинских беспилотника.
https://ria.ru/20230512/kinzhal-1871289512.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230516/tank-1872086113.html
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
60
Конашенков об ударе ВС РФ по складам с боеприпасами и военной техникой ВСУ, а также уничтожении ЗРК Patriot
Конашенков об ударе ВС РФ по складам с боеприпасами и военной техникой ВСУ, а также уничтожении ЗРК Patriot
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ

Минобороны: российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ, поразив все цели

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием по военным объектам на Украине, говорится в сводке Минобороны.
Целью стали пункты дислокации подразделений ВСУ, места хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, в том числе доставленных из западных стран.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — заявили в военном ведомстве.
В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве, уточнили в Минобороны.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Русский "Кинжал" против ПВО Patriot. Кто кого в итоге сбил
12 мая, 13:40
Там также рассказали о боевых действиях на разных участках фронта. Так, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск поразили живую силу и технику противника в Харьковской области, а также ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп. Потери украинских войск там составили около 60 человек и четыре автомобиля.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" уничтожила порядка 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и самоходную артиллерийскую установку "Акация".
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Российский танкист 10 часов отстреливался от ВСУ из подбитого танка
Вчера, 11:14
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные в западных кварталах Артемовска, а подразделения Южной группировки войск сдерживали противника на флангах. Наиболее сложная обстановка сложилась в районе села Красное, где бойцы 4-й мотострелковой бригады в течение суток отразили десять атак со стороны ВСУ. В этих боях противник потерял более 70 военнослужащих, БМП и два бронетранспортера, а в целом на Донецком направлении — примерно 215 человек, пять бронемашин, семь автомобилей и две гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены около 135 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и САУ "Акация", а на Херсонском — примерно 25 бойцов ВСУ, еще одна "Акация" и пять автомобилей.
Истребители сбили два украинских самолета Су-24 и Су-25. Средства ПВО перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow англо-французского производства, три противорадиолокационные HARM, семь снарядов РСЗО HIMARS и 22 украинских беспилотника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 мая, 15:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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