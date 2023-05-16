https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872038136.html

На Краснолиманском направлении уничтожили два расчета минометов ВСУ

На Краснолиманском направлении уничтожили два расчета минометов ВСУ - РИА Новости, 16.05.2023

На Краснолиманском направлении уничтожили два расчета минометов ВСУ

На Краснолиманском направлении военные уничтожили два расчета минометов ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T05:03

2023-05-16T05:03

2023-05-16T07:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На Краснолиманском направлении военные уничтожили два расчета минометов ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России "Центр" Александр Савчук. "На Краснолиманском направлении авиацией и подразделениями артиллерии группировки войск "Центр" нанесены удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств, а также опорным пунктам противника. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и уничтожены два расчета миномета", — отметил Савчук. Также он сообщил, что на Невском, Ямполовском участках и в районе Серебрянского лесничества разведка группировки "Центр" вскрыла перемещение 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск.По боевикам ударили силами артиллерии и авиации, в результате противник понес потери в личном составе и технике, заключил собеседник агентства.

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вооруженные силы рф, безопасность