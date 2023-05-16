https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872033731.html

Российские войска нанесли удар по тылу ВСУ на Запорожье, заявил Рогов

Российские войска нанесли удар по тылу ВСУ на Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 16.05.2023

Российские войска нанесли удар по тылу ВСУ на Запорожье, заявил Рогов

Вооруженные силы нанесли массированный удар по скоплению украинских боевиков в ближнем тылу противника в районе города Орехов Запорожской области, сообщил глава РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T02:10

2023-05-16T02:10

2023-05-16T05:17

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

киев

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли массированный удар по скоплению украинских боевиков в ближнем тылу противника в районе города Орехов Запорожской области, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Поздним вечером русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению боевиков ВСУ в ближнем тылу противника, к западу от Орехова", — говорится в публикации.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230515/prizyv-1871921403.html

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запорожская область, россия, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность