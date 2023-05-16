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Российские войска нанесли удар по тылу ВСУ на Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 16.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:10 16.05.2023 (обновлено: 05:17 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872033731.html
Российские войска нанесли удар по тылу ВСУ на Запорожье, заявил Рогов
Российские войска нанесли удар по тылу ВСУ на Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 16.05.2023
Российские войска нанесли удар по тылу ВСУ на Запорожье, заявил Рогов
Вооруженные силы нанесли массированный удар по скоплению украинских боевиков в ближнем тылу противника в районе города Орехов Запорожской области, сообщил глава РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T02:10
2023-05-16T05:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли массированный удар по скоплению украинских боевиков в ближнем тылу противника в районе города Орехов Запорожской области, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Поздним вечером русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению боевиков ВСУ в ближнем тылу противника, к западу от Орехова", — говорится в публикации.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230515/prizyv-1871921403.html
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запорожская область, россия, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска нанесли удар по тылу ВСУ на Запорожье, заявил Рогов

Рогов: российские войска нанесли удар по ближнему тылу ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВоенная техника
Военная техника - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 16 мая РИА Новости. Вооруженные силы нанесли массированный удар по скоплению украинских боевиков в ближнем тылу противника в районе города Орехов Запорожской области, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Поздним вечером русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению боевиков ВСУ в ближнем тылу противника, к западу от Орехова", — говорится в публикации.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияКиевВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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