https://ria.ru/20230516/sovetniki-1871816276.html
Советники директоров по воспитанию проходят обучение в Волгограде
Советники директоров по воспитанию проходят обучение в Волгограде - РИА Новости, 16.05.2023
Советники директоров по воспитанию проходят обучение в Волгограде
Советники директоров по воспитанию из республики Карелия, Саратовской и Воронежской областей с 15 по 19 мая пройдут курс повышения квалификации по программе... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:00
2023-05-16T09:00
2023-05-16T09:00
год педагога и наставника
сн_образование
общество
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Советники директоров по воспитанию из республики Карелия, Саратовской и Воронежской областей с 15 по 19 мая пройдут курс повышения квалификации по программе "Практические аспекты деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями". Организаторами обучения выступают ФБГУ "Росдетцентр" и Волгоградский государственный социально-педагогический университет.Образовательная программа включает мастер-классы специалистов кафедры педагогики ВГСПУ по вопросам проектирования воспитательной среды, организации и развития детского самоуправления, применения игровых технологий, мониторинга воспитательной среды, реализации направлений и форм взаимодействия с родителями обучающихся. Спикерами программы также выступят эксперты Росдетцентра, МДЦ "Артек", ВДЦ "Орленок", специалисты ведущих школ Волгограда и лекторы Российского общества "Знание".Подведением итогов обучения станет аттестация, которая пройдет в формате групповой защиты методической разработки слушателей программы повышения квалификации."Актуализация знаний и практических навыков, непрерывный личностный рост являются залогом успешной работы советника директора по воспитанию. В рамках каждой обучающей программы мы стараемся дать максимум инструментов для эффективного взаимодействия с детьми и молодежью, родителями, педагогическим коллективом, партнерскими общественными организациями. Советники директоров по воспитанию — это профессионалы высокого класса, объединенные в одно из самых сильных и дружных педагогических сообществ. Мы высоко ценим эту сплоченность и искреннее стремление менять систему воспитания в российской школе к лучшему. Поэтому постоянно, путем повышения квалификации, вдохновляем наших советников и координаторов на новые инициативы", — комментирует директор ФГБУ "Росдетцентр" Александр Кудряшов."Одной из главных задач наставников является сохранение исторической памяти и воспитание детей на основе традиционных российских ценностей, – отметила заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева. – Волгоградский регион вошел в число 35 пилотных субъектов по введению должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Педагоги курируют коллективно-творческую деятельность и патриотическую работу – в основе базовые ценности: уважительное отношение к семье, старшему поколению и своим друзьям, образованию, труду, к собственному здоровью, а также любовь – к малой и большой Родине, ее истории. Советники по воспитанию формируют особую педагогическую среду, которая помогает детям раскрывать и развивать свои таланты"."Волгоградский государственный социально-педагогический университет – признанный центр подготовки кадров в области воспитания в Южном Федеральном округе. На базе научно-образовательного центра РАО ВГСПУ активную работу ведет отделение "На службе детству", главная задача которого координация работы по формированию воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления ЮФО. Поэтому обучение советников по воспитанию для нас задача ответственная и перспективная. Наши специалисты поделятся с коллегами передовыми технологиями и собственными уникальными идеями работы с детьми и молодежью", – отметил ректор ВГСПУ, доктор педагогических наук, профессор Александр Коротков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сн_образование, общество
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Советники директоров по воспитанию из республики Карелия, Саратовской и Воронежской областей с 15 по 19 мая пройдут курс повышения квалификации по программе "Практические аспекты деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями". Организаторами обучения выступают ФБГУ "Росдетцентр" и Волгоградский государственный социально-педагогический университет.
Образовательная программа включает мастер-классы специалистов кафедры педагогики ВГСПУ по вопросам проектирования воспитательной среды, организации и развития детского самоуправления, применения игровых технологий, мониторинга воспитательной среды, реализации направлений и форм взаимодействия с родителями обучающихся. Спикерами программы также выступят эксперты Росдетцентра, МДЦ "Артек", ВДЦ "Орленок", специалисты ведущих школ Волгограда и лекторы Российского общества "Знание".
Подведением итогов обучения станет аттестация, которая пройдет в формате групповой защиты методической разработки слушателей программы повышения квалификации.
"Актуализация знаний и практических навыков, непрерывный личностный рост являются залогом успешной работы советника директора по воспитанию. В рамках каждой обучающей программы мы стараемся дать максимум инструментов для эффективного взаимодействия с детьми и молодежью, родителями, педагогическим коллективом, партнерскими общественными организациями. Советники директоров по воспитанию — это профессионалы высокого класса, объединенные в одно из самых сильных и дружных педагогических сообществ. Мы высоко ценим эту сплоченность и искреннее стремление менять систему воспитания в российской школе к лучшему. Поэтому постоянно, путем повышения квалификации, вдохновляем наших советников и координаторов на новые инициативы", — комментирует директор ФГБУ "Росдетцентр" Александр Кудряшов.
"Одной из главных задач наставников является сохранение исторической памяти и воспитание детей на основе традиционных российских ценностей, – отметила заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева. – Волгоградский регион вошел в число 35 пилотных субъектов по введению должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Педагоги курируют коллективно-творческую деятельность и патриотическую работу – в основе базовые ценности: уважительное отношение к семье, старшему поколению и своим друзьям, образованию, труду, к собственному здоровью, а также любовь – к малой и большой Родине, ее истории. Советники по воспитанию формируют особую педагогическую среду, которая помогает детям раскрывать и развивать свои таланты".
"Волгоградский государственный социально-педагогический университет – признанный центр подготовки кадров в области воспитания в Южном Федеральном округе. На базе научно-образовательного центра РАО ВГСПУ активную работу ведет отделение "На службе детству", главная задача которого координация работы по формированию воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления ЮФО. Поэтому обучение советников по воспитанию для нас задача ответственная и перспективная. Наши специалисты поделятся с коллегами передовыми технологиями и собственными уникальными идеями работы с детьми и молодежью", – отметил ректор ВГСПУ, доктор педагогических наук, профессор Александр Коротков.