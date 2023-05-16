https://ria.ru/20230516/sovetniki-1871816276.html

Советники директоров по воспитанию проходят обучение в Волгограде

Советники директоров по воспитанию проходят обучение в Волгограде - РИА Новости, 16.05.2023

Советники директоров по воспитанию проходят обучение в Волгограде

Советники директоров по воспитанию из республики Карелия, Саратовской и Воронежской областей с 15 по 19 мая пройдут курс повышения квалификации по программе... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:00

2023-05-16T09:00

2023-05-16T09:00

год педагога и наставника

сн_образование

общество

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Советники директоров по воспитанию из республики Карелия, Саратовской и Воронежской областей с 15 по 19 мая пройдут курс повышения квалификации по программе "Практические аспекты деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями". Организаторами обучения выступают ФБГУ "Росдетцентр" и Волгоградский государственный социально-педагогический университет.Образовательная программа включает мастер-классы специалистов кафедры педагогики ВГСПУ по вопросам проектирования воспитательной среды, организации и развития детского самоуправления, применения игровых технологий, мониторинга воспитательной среды, реализации направлений и форм взаимодействия с родителями обучающихся. Спикерами программы также выступят эксперты Росдетцентра, МДЦ "Артек", ВДЦ "Орленок", специалисты ведущих школ Волгограда и лекторы Российского общества "Знание".Подведением итогов обучения станет аттестация, которая пройдет в формате групповой защиты методической разработки слушателей программы повышения квалификации."Актуализация знаний и практических навыков, непрерывный личностный рост являются залогом успешной работы советника директора по воспитанию. В рамках каждой обучающей программы мы стараемся дать максимум инструментов для эффективного взаимодействия с детьми и молодежью, родителями, педагогическим коллективом, партнерскими общественными организациями. Советники директоров по воспитанию — это профессионалы высокого класса, объединенные в одно из самых сильных и дружных педагогических сообществ. Мы высоко ценим эту сплоченность и искреннее стремление менять систему воспитания в российской школе к лучшему. Поэтому постоянно, путем повышения квалификации, вдохновляем наших советников и координаторов на новые инициативы", — комментирует директор ФГБУ "Росдетцентр" Александр Кудряшов."Одной из главных задач наставников является сохранение исторической памяти и воспитание детей на основе традиционных российских ценностей, – отметила заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева. – Волгоградский регион вошел в число 35 пилотных субъектов по введению должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Педагоги курируют коллективно-творческую деятельность и патриотическую работу – в основе базовые ценности: уважительное отношение к семье, старшему поколению и своим друзьям, образованию, труду, к собственному здоровью, а также любовь – к малой и большой Родине, ее истории. Советники по воспитанию формируют особую педагогическую среду, которая помогает детям раскрывать и развивать свои таланты"."Волгоградский государственный социально-педагогический университет – признанный центр подготовки кадров в области воспитания в Южном Федеральном округе. На базе научно-образовательного центра РАО ВГСПУ активную работу ведет отделение "На службе детству", главная задача которого координация работы по формированию воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления ЮФО. Поэтому обучение советников по воспитанию для нас задача ответственная и перспективная. Наши специалисты поделятся с коллегами передовыми технологиями и собственными уникальными идеями работы с детьми и молодежью", – отметил ректор ВГСПУ, доктор педагогических наук, профессор Александр Коротков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество