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Путин проведет совещание по вопросу доступности товаров в новых субъектах - РИА Новости, 16.05.2023
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15:11 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/soveschanie-1872167628.html
Путин проведет совещание по вопросу доступности товаров в новых субъектах
Путин проведет совещание по вопросу доступности товаров в новых субъектах - РИА Новости, 16.05.2023
Путин проведет совещание по вопросу доступности товаров в новых субъектах
Президент России Владимир Путин 17 мая проведет онлайн-совещание с кабмином по повышению доступности товаров в новых субъектах РФ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:11
2023-05-16T15:11
россия
владимир путин
денис мантуров
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 17 мая проведет онлайн-совещание с кабмином по повышению доступности товаров в новых субъектах РФ, сообщает пресс-служба Кремля. "Семнадцатого мая Путин в формате видеоконференцсвязи проведет очередное совещание с членами Правительства Российской Федерации. Профильная тема – повышение доступности товаров в новых субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении. С докладами выступят заместитель председателя правительства Денис Мантуров и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.
https://ria.ru/20230516/putin-1872119755.html
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россия, владимир путин, денис мантуров
Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров
Путин проведет совещание по вопросу доступности товаров в новых субъектах

Путин 17 мая проведет совещание по повышению доступности товаров в новых субъектах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 17 мая проведет онлайн-совещание с кабмином по повышению доступности товаров в новых субъектах РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Семнадцатого мая Путин в формате видеоконференцсвязи проведет очередное совещание с членами Правительства Российской Федерации. Профильная тема – повышение доступности товаров в новых субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
С докладами выступят заместитель председателя правительства Денис Мантуров и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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