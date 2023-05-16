https://ria.ru/20230516/soveschanie-1872167628.html

Путин проведет совещание по вопросу доступности товаров в новых субъектах

Путин проведет совещание по вопросу доступности товаров в новых субъектах - РИА Новости, 16.05.2023

Путин проведет совещание по вопросу доступности товаров в новых субъектах

Президент России Владимир Путин 17 мая проведет онлайн-совещание с кабмином по повышению доступности товаров в новых субъектах РФ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:11

2023-05-16T15:11

2023-05-16T15:11

россия

владимир путин

денис мантуров

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 17 мая проведет онлайн-совещание с кабмином по повышению доступности товаров в новых субъектах РФ, сообщает пресс-служба Кремля. "Семнадцатого мая Путин в формате видеоконференцсвязи проведет очередное совещание с членами Правительства Российской Федерации. Профильная тема – повышение доступности товаров в новых субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении. С докладами выступят заместитель председателя правительства Денис Мантуров и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

https://ria.ru/20230516/putin-1872119755.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, денис мантуров