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Путин отметил важность решения социальных вопросов в Новосибирской области - РИА Новости, 16.05.2023
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18:30 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/sotsial-1872230334.html
Путин отметил важность решения социальных вопросов в Новосибирской области
Путин отметил важность решения социальных вопросов в Новосибирской области - РИА Новости, 16.05.2023
Путин отметил важность решения социальных вопросов в Новосибирской области
Президент России Владимир Путин попросил главу Новосибирской области Андрея Травникова не снижать усилия по решению социальных вопросов, в частности, он обратил РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:30
2023-05-16T18:30
политика
новосибирская область
россия
андрей травников
владимир путин
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Новосибирской области Андрея Травникова не снижать усилия по решению социальных вопросов, в частности, он обратил внимание губернатора на еще сохраняющийся дефицит мест в школах и детских садах и дефицит бригад "скорой помощи" в регионе. "Вы упомянули про медицину, про школы. Я вижу, что там есть очевидные вещи, очевидное движение вперед, но тем не менее хотел бы обратить еще раз на это Ваше внимание. Что касается и школ, и детских садов - дефицит мест еще остается, поэтому прошу Вас не снижать усилия по решению этой проблемы", - сказал Путин. Президент также обратил внимание на дефицит бригад "скорой помощи" в регионе, отметив, что "это касается и медицинского персонала, это касается и транспорта". "Андрей Александрович, с учетом того, что в целом у вас проводится такая взвешенная и эффективная финансовая политика, а об этом говорит и профицит регионального бюджета... решение вопросов социального характера - это только выбор приоритетов. Я вижу, что все это делается, но просто обращаю на это Ваше внимание и желаю Вам в решении этих задач успехов", - сказал Путин. Андрей Травников 9 сентября 2018 года одержал победу на досрочных выборах губернатора Новосибирской области. За него проголосовали 64,52% избирателей. Срок губернаторских полномочий Травникова истекает в 2023 году. В апреле этого года стало известно о планах по его участию в очередных выборах главы региона в сентябре этого года. Травников возглавляет Комиссию Госсовета РФ по науке.
https://ria.ru/20230502/zhile-1869038098.html
https://ria.ru/20230516/putin-1872217725.html
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политика, новосибирская область, россия, андрей травников, владимир путин, общество
Политика, Новосибирская область, Россия, Андрей Травников, Владимир Путин, Общество
Путин отметил важность решения социальных вопросов в Новосибирской области

Путин попросил главу Новосибирской области Травникова продолжать решать социальные вопросы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Новосибирской области Андрея Травникова не снижать усилия по решению социальных вопросов, в частности, он обратил внимание губернатора на еще сохраняющийся дефицит мест в школах и детских садах и дефицит бригад "скорой помощи" в регионе.
"Вы упомянули про медицину, про школы. Я вижу, что там есть очевидные вещи, очевидное движение вперед, но тем не менее хотел бы обратить еще раз на это Ваше внимание. Что касается и школ, и детских садов - дефицит мест еще остается, поэтому прошу Вас не снижать усилия по решению этой проблемы", - сказал Путин.
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Президент также обратил внимание на дефицит бригад "скорой помощи" в регионе, отметив, что "это касается и медицинского персонала, это касается и транспорта".
"Андрей Александрович, с учетом того, что в целом у вас проводится такая взвешенная и эффективная финансовая политика, а об этом говорит и профицит регионального бюджета... решение вопросов социального характера - это только выбор приоритетов. Я вижу, что все это делается, но просто обращаю на это Ваше внимание и желаю Вам в решении этих задач успехов", - сказал Путин.
Андрей Травников 9 сентября 2018 года одержал победу на досрочных выборах губернатора Новосибирской области. За него проголосовали 64,52% избирателей. Срок губернаторских полномочий Травникова истекает в 2023 году. В апреле этого года стало известно о планах по его участию в очередных выборах главы региона в сентябре этого года. Травников возглавляет Комиссию Госсовета РФ по науке.
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