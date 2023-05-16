https://ria.ru/20230516/soros-1872052010.html

Илон Маск считает, что Сорос ненавидит человечество

Илон Маск считает, что Сорос ненавидит человечество - РИА Новости, 16.05.2023

Илон Маск считает, что Сорос ненавидит человечество

Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск считает, что миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество. Об этом он написал в Twitter. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:06

2023-05-16T09:06

2023-05-16T10:29

в мире

джордж сорос

илон маск

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_8a1da79e1d9b7b76e0c0587f4b2e4f0a.jpg

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск считает, что миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество. Об этом он написал в Twitter.Маск опубликовал твит, в котором заявил, что Сорос напоминает ему Магнето — злодея из серии фильмов "Люди Икс", стремившегося уничтожить человечество. Один из пользователей не согласился с этим, возразив, что у Сороса "благие намерения", но из-за них он подвергается нападкам со стороны тех, кто не согласен с его политическими убеждениями.Накануне в соцсетях разлетелись слухи о смерти Сороса из-за сердечного приступа. Но позже 92-летний финансист опроверг их, заявив, что жив и здоров.Деятельность Сороса часто воспринимается негативно. О нем говорят как о финансовом спекулянте, а кроме того, он активно занимается политикой и его фонды не раз обвиняли в организации смены власти в разных государствах. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, устроить на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013-м. В некоторых странах его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В России соросовские "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" признаны нежелательными организациями с 2015 года. Как заявляла Генпрокуратура, эти организации представляют угрозу основам конституционного строя России и ее безопасности.

https://ria.ru/20230123/pressa-1846620887.html

https://ria.ru/20230515/soros-1871936229.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джордж сорос, илон маск, украина