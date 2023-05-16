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Илон Маск считает, что Сорос ненавидит человечество - РИА Новости, 16.05.2023
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09:06 16.05.2023 (обновлено: 10:29 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/soros-1872052010.html
Илон Маск считает, что Сорос ненавидит человечество
Илон Маск считает, что Сорос ненавидит человечество - РИА Новости, 16.05.2023
Илон Маск считает, что Сорос ненавидит человечество
Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск считает, что миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество. Об этом он написал в Twitter. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:06
2023-05-16T10:29
в мире
джордж сорос
илон маск
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ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск считает, что миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество. Об этом он написал в Twitter.Маск опубликовал твит, в котором заявил, что Сорос напоминает ему Магнето — злодея из серии фильмов "Люди Икс", стремившегося уничтожить человечество. Один из пользователей не согласился с этим, возразив, что у Сороса "благие намерения", но из-за них он подвергается нападкам со стороны тех, кто не согласен с его политическими убеждениями.Накануне в соцсетях разлетелись слухи о смерти Сороса из-за сердечного приступа. Но позже 92-летний финансист опроверг их, заявив, что жив и здоров.Деятельность Сороса часто воспринимается негативно. О нем говорят как о финансовом спекулянте, а кроме того, он активно занимается политикой и его фонды не раз обвиняли в организации смены власти в разных государствах. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, устроить на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013-м. В некоторых странах его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В России соросовские "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" признаны нежелательными организациями с 2015 года. Как заявляла Генпрокуратура, эти организации представляют угрозу основам конституционного строя России и ее безопасности.
https://ria.ru/20230123/pressa-1846620887.html
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в мире, джордж сорос, илон маск, украина
В мире, Джордж Сорос, Илон Маск, Украина
Илон Маск считает, что Сорос ненавидит человечество

Илон Маск считает, что американский миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск считает, что миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество. Об этом он написал в Twitter.
Маск опубликовал твит, в котором заявил, что Сорос напоминает ему Магнето — злодея из серии фильмов "Люди Икс", стремившегося уничтожить человечество. Один из пользователей не согласился с этим, возразив, что у Сороса "благие намерения", но из-за них он подвергается нападкам со стороны тех, кто не согласен с его политическими убеждениями.
«

"Вы предполагаете, что у него благие намерения. Это не так. Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество", — ответил на это глава Tesla.

Накануне в соцсетях разлетелись слухи о смерти Сороса из-за сердечного приступа. Но позже 92-летний финансист опроверг их, заявив, что жив и здоров.
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Деятельность Сороса часто воспринимается негативно. О нем говорят как о финансовом спекулянте, а кроме того, он активно занимается политикой и его фонды не раз обвиняли в организации смены власти в разных государствах. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, устроить на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013-м. В некоторых странах его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.
В России соросовские "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" признаны нежелательными организациями с 2015 года. Как заявляла Генпрокуратура, эти организации представляют угрозу основам конституционного строя России и ее безопасности.
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