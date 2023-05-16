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Пьяный американец пытался свалить вину за превышение скорости на собаку - РИА Новости, 16.05.2023
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19:44 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/sobaka-1872250198.html
Пьяный американец пытался свалить вину за превышение скорости на собаку
Пьяный американец пытался свалить вину за превышение скорости на собаку - РИА Новости, 16.05.2023
Пьяный американец пытался свалить вину за превышение скорости на собаку
Нетрезвый водитель в американском штате Колорадо попытался выставить свою собаку виновной в управлении автомобилем с превышением скорости, передает агентство... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:44
2023-05-16T19:44
в мире
колорадо
спрингфилд
авто
сша
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Нетрезвый водитель в американском штате Колорадо попытался выставить свою собаку виновной в управлении автомобилем с превышением скорости, передает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на данные полиции. "Водитель, остановленный за превышение скорости, попытался поменяться местами со своей собакой, чтобы избежать ареста", - говорится в публикации. Инцидент произошел в городе Спрингфилд. После принудительной остановки офицер полиции заметил движение внутри остановленного автомобиля, а подойдя к нему, обнаружил мужчину на пассажирском сиденье, в то время как животное сидело на водительском. "Мужчина утверждал, что не находился за рулем и четко демонстрировал признаки опьянения", - сообщает издание. После просьбы полицейского признаться в объеме выпитого нарушитель попытался сбежать, но был пойман. Позднее водителя арестовали и обвинили в вождении под влиянием алкоголя или наркотиков.
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в мире, колорадо, спрингфилд, авто, сша
В мире, Колорадо, Спрингфилд, Авто, США
Пьяный американец пытался свалить вину за превышение скорости на собаку

В США пьяный водитель попытался выставить виновной в превышении скорости свою собаку

© Fotolia / Africa StudioСобака в автомобиле
Собака в автомобиле - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Fotolia / Africa Studio
Собака в автомобиле. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Нетрезвый водитель в американском штате Колорадо попытался выставить свою собаку виновной в управлении автомобилем с превышением скорости, передает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на данные полиции.
"Водитель, остановленный за превышение скорости, попытался поменяться местами со своей собакой, чтобы избежать ареста", - говорится в публикации.
Инцидент произошел в городе Спрингфилд. После принудительной остановки офицер полиции заметил движение внутри остановленного автомобиля, а подойдя к нему, обнаружил мужчину на пассажирском сиденье, в то время как животное сидело на водительском.
"Мужчина утверждал, что не находился за рулем и четко демонстрировал признаки опьянения", - сообщает издание. После просьбы полицейского признаться в объеме выпитого нарушитель попытался сбежать, но был пойман. Позднее водителя арестовали и обвинили в вождении под влиянием алкоголя или наркотиков.
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В миреКолорадоСпрингфилдАвтоСША
 
 
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