https://ria.ru/20230516/sobaka-1872250198.html

Пьяный американец пытался свалить вину за превышение скорости на собаку

Пьяный американец пытался свалить вину за превышение скорости на собаку - РИА Новости, 16.05.2023

Пьяный американец пытался свалить вину за превышение скорости на собаку

Нетрезвый водитель в американском штате Колорадо попытался выставить свою собаку виновной в управлении автомобилем с превышением скорости, передает агентство... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:44

2023-05-16T19:44

2023-05-16T19:44

в мире

колорадо

спрингфилд

авто

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147244/31/1472443118_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ffd225c95c0d1f5f78999b2aac2f6484.jpg

ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Нетрезвый водитель в американском штате Колорадо попытался выставить свою собаку виновной в управлении автомобилем с превышением скорости, передает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на данные полиции. "Водитель, остановленный за превышение скорости, попытался поменяться местами со своей собакой, чтобы избежать ареста", - говорится в публикации. Инцидент произошел в городе Спрингфилд. После принудительной остановки офицер полиции заметил движение внутри остановленного автомобиля, а подойдя к нему, обнаружил мужчину на пассажирском сиденье, в то время как животное сидело на водительском. "Мужчина утверждал, что не находился за рулем и четко демонстрировал признаки опьянения", - сообщает издание. После просьбы полицейского признаться в объеме выпитого нарушитель попытался сбежать, но был пойман. Позднее водителя арестовали и обвинили в вождении под влиянием алкоголя или наркотиков.

https://ria.ru/20220817/lasty-1810229603.html

колорадо

спрингфилд

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, колорадо, спрингфилд, авто, сша