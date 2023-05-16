https://ria.ru/20230516/snaypery-1872102017.html

Концерты "Ночных снайперов" отменили в Узбекистане

Концерты "Ночных снайперов" отменили в Узбекистане - РИА Новости, 16.05.2023

Концерты "Ночных снайперов" отменили в Узбекистане

Концерты группы "Ночные снайперы", запланированные на май, отменили в трех городах Узбекистана. Выступления должны были состояться в Ташкенте, Самарканде и... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:36

2023-05-16T12:36

2023-05-16T12:36

шоубиз

диана арбенина

ночные снайперы

узбекистан

ташкент

самарканд

бухара

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865159974_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_fdbe0601fecfdd92226ed08483313588.jpg

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Концерты группы "Ночные снайперы", запланированные на май, отменили в трех городах Узбекистана. Выступления должны были состояться в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, сообщает в своем Telegram-канале билетный оператор iticket.uz. Представители оператора добавили, что новые даты выступлений коллектива объявят в июне. Лидер группы Диана Арбенина не объяснила, почему не удалось договориться о техническом райдере с организаторами. Весной отменились апрельские концерты "Ночных снайперов" в России. По данным СМИ, причиной послужила позиция Арбениной относительно Крыма и СВО.Позже лидер группы вышла на связь с поклонниками и обвинила в случившемся "стремную медиаволну". Она также пообещала дать концерты в городах, где они отменились.

https://ria.ru/20230411/arbenina-1864495706.html

узбекистан

ташкент

самарканд

бухара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

диана арбенина, ночные снайперы, узбекистан, ташкент, самарканд, бухара, знаменитости, музыка