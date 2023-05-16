Концерты "Ночных снайперов" отменили в Узбекистане
Концерты группы "Ночные снайперы" отменили в трех городах Узбекистана
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Концерты группы "Ночные снайперы", запланированные на май, отменили в трех городах Узбекистана. Выступления должны были состояться в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, сообщает в своем Telegram-канале билетный оператор iticket.uz.
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"В связи с невозможностью выполнения технических райдеров концерты Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Ташкенте (17 мая), Самарканде (18 мая), Бухаре (19 мая) будут перенесены", – говорится в сообщении.
Представители оператора добавили, что новые даты выступлений коллектива объявят в июне. Лидер группы Диана Арбенина не объяснила, почему не удалось договориться о техническом райдере с организаторами.
Весной отменились апрельские концерты "Ночных снайперов" в России. По данным СМИ, причиной послужила позиция Арбениной относительно Крыма и СВО.
Позже лидер группы вышла на связь с поклонниками и обвинила в случившемся "стремную медиаволну". Она также пообещала дать концерты в городах, где они отменились.