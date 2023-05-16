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Концерты "Ночных снайперов" отменили в Узбекистане - РИА Новости, 16.05.2023
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Шоубиз
 
12:36 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/snaypery-1872102017.html
Концерты "Ночных снайперов" отменили в Узбекистане
Концерты "Ночных снайперов" отменили в Узбекистане - РИА Новости, 16.05.2023
Концерты "Ночных снайперов" отменили в Узбекистане
Концерты группы "Ночные снайперы", запланированные на май, отменили в трех городах Узбекистана. Выступления должны были состояться в Ташкенте, Самарканде и... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:36
2023-05-16T12:36
шоубиз
диана арбенина
ночные снайперы
узбекистан
ташкент
самарканд
бухара
знаменитости
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Концерты группы "Ночные снайперы", запланированные на май, отменили в трех городах Узбекистана. Выступления должны были состояться в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, сообщает в своем Telegram-канале билетный оператор iticket.uz. Представители оператора добавили, что новые даты выступлений коллектива объявят в июне. Лидер группы Диана Арбенина не объяснила, почему не удалось договориться о техническом райдере с организаторами. Весной отменились апрельские концерты "Ночных снайперов" в России. По данным СМИ, причиной послужила позиция Арбениной относительно Крыма и СВО.Позже лидер группы вышла на связь с поклонниками и обвинила в случившемся "стремную медиаволну". Она также пообещала дать концерты в городах, где они отменились.
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диана арбенина, ночные снайперы, узбекистан, ташкент, самарканд, бухара, знаменитости, музыка
Шоубиз, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Узбекистан, Ташкент, Самарканд, Бухара, Знаменитости, Музыка
Концерты "Ночных снайперов" отменили в Узбекистане

Концерты группы "Ночные снайперы" отменили в трех городах Узбекистана

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Певица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Концерты группы "Ночные снайперы", запланированные на май, отменили в трех городах Узбекистана. Выступления должны были состояться в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, сообщает в своем Telegram-канале билетный оператор iticket.uz.
«
"В связи с невозможностью выполнения технических райдеров концерты Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Ташкенте (17 мая), Самарканде (18 мая), Бухаре (19 мая) будут перенесены", – говорится в сообщении.
Представители оператора добавили, что новые даты выступлений коллектива объявят в июне. Лидер группы Диана Арбенина не объяснила, почему не удалось договориться о техническом райдере с организаторами.
Весной отменились апрельские концерты "Ночных снайперов" в России. По данным СМИ, причиной послужила позиция Арбениной относительно Крыма и СВО.
Позже лидер группы вышла на связь с поклонниками и обвинила в случившемся "стремную медиаволну". Она также пообещала дать концерты в городах, где они отменились.
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ШоубизДиана АрбенинаНочные снайперыУзбекистанТашкентСамаркандБухараЗнаменитостиМузыка
 
 
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