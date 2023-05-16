https://ria.ru/20230516/smartfony-1872155554.html

В России в разы выросли продажи складных смартфонов

В России в разы выросли продажи складных смартфонов - РИА Новости, 16.05.2023

В России в разы выросли продажи складных смартфонов

Продажи складных смартфонов в России за первые четыре месяца этого года выросли в разы, что связано с расширением ассортимента и ценовой политикой, считают... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:27

2023-05-16T14:27

2023-05-16T14:27

экономика

россия

эльдар муртазин

ozon

huawei technologies

технологии

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Продажи складных смартфонов в России за первые четыре месяца этого года выросли в разы, что связано с расширением ассортимента и ценовой политикой, считают опрошенные РИА Новости представители отрасли. Там также отметили, что позитивному тренду способствовало расширение ассортимента, включая появление в этом сегменте новых брендов. Производители предлагают смартфоны с двумя вариантами складных механизмов, которые позволяют расширить площадь экрана, дают новый пользовательский опыт и многозадачность, а также выступают имиджевым девайсом. Так, например, группа открыла предзаказ на складной смартфон Huawei Mate X3. Устройство представлено в двух цветах: темно-зеленом и черном. Старт продаж планируется с 26 мая. РИА Новости также направило запрос и другим ритейлерам. Продажи растут и на маркетплейсах. Так, в Ozon рассказали агентству, что спрос на складные смартфоны с января по апрель "вырос в 4,9 раза в годовом выражении". "Такой тренд может быть связан с появлением новых моделей и производителей на рынке, что повышает предложение и снижает цену на устройства. Помимо этого, складные смартфоны у многих россиян ассоциируются с их первыми телефонами и повышенным комфортом в использовании", - подчеркнули там. В свою очередь, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что рынок складных смартфонов с гибким экраном можно считать уже развитым и взрослым. "Лидером рынка остается компания Samsung, но если посмотреть на запуски в 2023 году, то нам уже показали больше десятка разных моделей. ... Разнообразие моделей и ценовых предложений, плюс минус понятная история с точки зрения надежности - все это переводит рынок из рынка пионеров и тех, кто хочет попробовать новую технологию, во взрослый рынок, где продажи уже идут исходя из конкуренции с другими аппаратами", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20230503/slezhka-1869298607.html

https://ria.ru/20230420/rustore-1866509000.html

https://ria.ru/20230404/xiaomi-1862792425.html

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экономика, россия, эльдар муртазин, ozon, huawei technologies, технологии