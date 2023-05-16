В России в разы выросли продажи складных смартфонов
Продажи складных смартфонов в России с начала года выросли в разы
Складной смартфон Mate X компании Huawei. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Продажи складных смартфонов в России за первые четыре месяца этого года выросли в разы, что связано с расширением ассортимента и ценовой политикой, считают опрошенные РИА Новости представители отрасли.
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"По итогам первых четырех месяцев 2023 года штучные продажи складных смартфонов в "М.Видео-Эльдорадо" увеличились более чем вдвое относительно того же периода прошлого года. Средний чек составил порядка 90 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе компании.
Там также отметили, что позитивному тренду способствовало расширение ассортимента, включая появление в этом сегменте новых брендов. Производители предлагают смартфоны с двумя вариантами складных механизмов, которые позволяют расширить площадь экрана, дают новый пользовательский опыт и многозадачность, а также выступают имиджевым девайсом.
Так, например, группа открыла предзаказ на складной смартфон Huawei Mate X3. Устройство представлено в двух цветах: темно-зеленом и черном. Старт продаж планируется с 26 мая. РИА Новости также направило запрос и другим ритейлерам.
Продажи растут и на маркетплейсах. Так, в Ozon рассказали агентству, что спрос на складные смартфоны с января по апрель "вырос в 4,9 раза в годовом выражении". "Такой тренд может быть связан с появлением новых моделей и производителей на рынке, что повышает предложение и снижает цену на устройства. Помимо этого, складные смартфоны у многих россиян ассоциируются с их первыми телефонами и повышенным комфортом в использовании", - подчеркнули там.
В свою очередь, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что рынок складных смартфонов с гибким экраном можно считать уже развитым и взрослым. "Лидером рынка остается компания Samsung, но если посмотреть на запуски в 2023 году, то нам уже показали больше десятка разных моделей. ... Разнообразие моделей и ценовых предложений, плюс минус понятная история с точки зрения надежности - все это переводит рынок из рынка пионеров и тех, кто хочет попробовать новую технологию, во взрослый рынок, где продажи уже идут исходя из конкуренции с другими аппаратами", - резюмировал эксперт.