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В России в разы выросли продажи складных смартфонов - РИА Новости, 16.05.2023
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14:27 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/smartfony-1872155554.html
В России в разы выросли продажи складных смартфонов
В России в разы выросли продажи складных смартфонов - РИА Новости, 16.05.2023
В России в разы выросли продажи складных смартфонов
Продажи складных смартфонов в России за первые четыре месяца этого года выросли в разы, что связано с расширением ассортимента и ценовой политикой, считают... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:27
2023-05-16T14:27
экономика
россия
эльдар муртазин
ozon
huawei technologies
технологии
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Продажи складных смартфонов в России за первые четыре месяца этого года выросли в разы, что связано с расширением ассортимента и ценовой политикой, считают опрошенные РИА Новости представители отрасли. Там также отметили, что позитивному тренду способствовало расширение ассортимента, включая появление в этом сегменте новых брендов. Производители предлагают смартфоны с двумя вариантами складных механизмов, которые позволяют расширить площадь экрана, дают новый пользовательский опыт и многозадачность, а также выступают имиджевым девайсом. Так, например, группа открыла предзаказ на складной смартфон Huawei Mate X3. Устройство представлено в двух цветах: темно-зеленом и черном. Старт продаж планируется с 26 мая. РИА Новости также направило запрос и другим ритейлерам. Продажи растут и на маркетплейсах. Так, в Ozon рассказали агентству, что спрос на складные смартфоны с января по апрель "вырос в 4,9 раза в годовом выражении". "Такой тренд может быть связан с появлением новых моделей и производителей на рынке, что повышает предложение и снижает цену на устройства. Помимо этого, складные смартфоны у многих россиян ассоциируются с их первыми телефонами и повышенным комфортом в использовании", - подчеркнули там. В свою очередь, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что рынок складных смартфонов с гибким экраном можно считать уже развитым и взрослым. "Лидером рынка остается компания Samsung, но если посмотреть на запуски в 2023 году, то нам уже показали больше десятка разных моделей. ... Разнообразие моделей и ценовых предложений, плюс минус понятная история с точки зрения надежности - все это переводит рынок из рынка пионеров и тех, кто хочет попробовать новую технологию, во взрослый рынок, где продажи уже идут исходя из конкуренции с другими аппаратами", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20230503/slezhka-1869298607.html
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экономика, россия, эльдар муртазин, ozon, huawei technologies, технологии
Экономика, Россия, Эльдар Муртазин, Ozon, Huawei Technologies, Технологии
В России в разы выросли продажи складных смартфонов

Продажи складных смартфонов в России с начала года выросли в разы

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСкладной смартфон Mate X компании Huawei
Складной смартфон Mate X компании Huawei - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Складной смартфон Mate X компании Huawei. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Продажи складных смартфонов в России за первые четыре месяца этого года выросли в разы, что связано с расширением ассортимента и ценовой политикой, считают опрошенные РИА Новости представители отрасли.
«
"По итогам первых четырех месяцев 2023 года штучные продажи складных смартфонов в "М.Видео-Эльдорадо" увеличились более чем вдвое относительно того же периода прошлого года. Средний чек составил порядка 90 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе компании.
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Там также отметили, что позитивному тренду способствовало расширение ассортимента, включая появление в этом сегменте новых брендов. Производители предлагают смартфоны с двумя вариантами складных механизмов, которые позволяют расширить площадь экрана, дают новый пользовательский опыт и многозадачность, а также выступают имиджевым девайсом.
Так, например, группа открыла предзаказ на складной смартфон Huawei Mate X3. Устройство представлено в двух цветах: темно-зеленом и черном. Старт продаж планируется с 26 мая. РИА Новости также направило запрос и другим ритейлерам.
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Продажи растут и на маркетплейсах. Так, в Ozon рассказали агентству, что спрос на складные смартфоны с января по апрель "вырос в 4,9 раза в годовом выражении". "Такой тренд может быть связан с появлением новых моделей и производителей на рынке, что повышает предложение и снижает цену на устройства. Помимо этого, складные смартфоны у многих россиян ассоциируются с их первыми телефонами и повышенным комфортом в использовании", - подчеркнули там.
В свою очередь, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что рынок складных смартфонов с гибким экраном можно считать уже развитым и взрослым. "Лидером рынка остается компания Samsung, но если посмотреть на запуски в 2023 году, то нам уже показали больше десятка разных моделей. ... Разнообразие моделей и ценовых предложений, плюс минус понятная история с точки зрения надежности - все это переводит рынок из рынка пионеров и тех, кто хочет попробовать новую технологию, во взрослый рынок, где продажи уже идут исходя из конкуренции с другими аппаратами", - резюмировал эксперт.
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