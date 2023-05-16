https://ria.ru/20230516/sklad-1872195564.html

В Челябинске частично обрушилась кровля склада

В Челябинске частично обрушилась кровля склада - РИА Новости, 16.05.2023

В Челябинске частично обрушилась кровля склада

Частичное обрушение кровли складского здания произошло в Челябинске, пострадали четыре человека, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:35

2023-05-16T16:35

2023-05-16T16:50

происшествия

челябинск

россия

советский район

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Частичное обрушение кровли складского здания произошло в Челябинске, пострадали четыре человека, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону."На месте частичного обрушения кровли складского здания в Челябинске (на кровле проводились ремонтные работы) по улице 2-я Потребительская работают пожарно-спасательные подразделения. Обрушение произошло на площади 400 квадратных метров в центральной части здания. В результате ЧП погибших нет, травмированы 4 человека", - говорится в сообщении.Всех людей удалось оперативно достать из-под завалов, они госпитализированы в лечебные учреждения города.По информации пресс-центра прокуратуры региона, травмы получили четверо рабочих."Прокуратурой Советского района Челябинска совместно со специалистами Гострудинспекции будет проверено соблюдение требований безопасности при проведении производственных работ. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20230514/samogon-1871411747.html

https://ria.ru/20230515/samogon-1871874698.html

челябинск

россия

советский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, челябинск, россия, советский район