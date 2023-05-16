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В Челябинске частично обрушилась кровля склада - РИА Новости, 16.05.2023
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16:35 16.05.2023 (обновлено: 16:50 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/sklad-1872195564.html
В Челябинске частично обрушилась кровля склада
В Челябинске частично обрушилась кровля склада - РИА Новости, 16.05.2023
В Челябинске частично обрушилась кровля склада
Частичное обрушение кровли складского здания произошло в Челябинске, пострадали четыре человека, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:35
2023-05-16T16:50
происшествия
челябинск
россия
советский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Частичное обрушение кровли складского здания произошло в Челябинске, пострадали четыре человека, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону."На месте частичного обрушения кровли складского здания в Челябинске (на кровле проводились ремонтные работы) по улице 2-я Потребительская работают пожарно-спасательные подразделения. Обрушение произошло на площади 400 квадратных метров в центральной части здания. В результате ЧП погибших нет, травмированы 4 человека", - говорится в сообщении.Всех людей удалось оперативно достать из-под завалов, они госпитализированы в лечебные учреждения города.По информации пресс-центра прокуратуры региона, травмы получили четверо рабочих."Прокуратурой Советского района Челябинска совместно со специалистами Гострудинспекции будет проверено соблюдение требований безопасности при проведении производственных работ. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20230514/samogon-1871411747.html
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челябинск
россия
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происшествия, челябинск, россия, советский район
Происшествия, Челябинск, Россия, Советский район
В Челябинске частично обрушилась кровля склада

В Челябинске четыре человека пострадали при частичном обрушении кровли складского здания

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Частичное обрушение кровли складского здания произошло в Челябинске, пострадали четыре человека, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"На месте частичного обрушения кровли складского здания в Челябинске (на кровле проводились ремонтные работы) по улице 2-я Потребительская работают пожарно-спасательные подразделения. Обрушение произошло на площади 400 квадратных метров в центральной части здания. В результате ЧП погибших нет, травмированы 4 человека", - говорится в сообщении.
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Всех людей удалось оперативно достать из-под завалов, они госпитализированы в лечебные учреждения города.
По информации пресс-центра прокуратуры региона, травмы получили четверо рабочих.
"Прокуратурой Советского района Челябинска совместно со специалистами Гострудинспекции будет проверено соблюдение требований безопасности при проведении производственных работ. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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