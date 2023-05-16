https://ria.ru/20230516/simvolika-1872065604.html

Кондратьев поручил проверить отсутствие в Красной Поляне символики к 9 Мая

Кондратьев поручил проверить отсутствие в Красной Поляне символики к 9 Мая - РИА Новости, 16.05.2023

Кондратьев поручил проверить отсутствие в Красной Поляне символики к 9 Мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить отсутствие в отелях и на улицах курорта Красная Поляна праздничной символики к 9 Мая,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:54

2023-05-16T09:54

2023-05-16T09:54

россия

общество

красная поляна

краснодарский край

вениамин кондратьев

александр хинштейн

госдума рф

день победы

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КРАСНОДАР, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить отсутствие в отелях и на улицах курорта Красная Поляна праздничной символики к 9 Мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Кубани. Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что администрация сочинского курорта Красная Поляна якобы запретила отмечать в местных отелях День Победы и размещать праздничную символику, по этому поводу он направит обращения губернатору края и генпрокурору. В пресс-службе курорта РИА Новости заявили, что такого запрета не было, к 9 Мая администрация организовала праздничные мероприятия. "Губернатор Вениамин Кондратьев в курсе обращения депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. Глава региона поручил мэрии курорта детально разобраться по отдельным случаям в День Победы, о которых рассказали постояльцы отелей Красной Поляны", - прокомментировали в пресс-службе. По мнению Кондратьева, День Победы - священный для всех жителей России праздник и его необходимо отмечать повсеместно, указано в релизе.

https://ria.ru/20230511/simvolika-1871091696.html

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красная поляна

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, красная поляна, краснодарский край, вениамин кондратьев, александр хинштейн, госдума рф, день победы