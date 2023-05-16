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Кондратьев поручил проверить отсутствие в Красной Поляне символики к 9 Мая - РИА Новости, 16.05.2023
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09:54 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/simvolika-1872065604.html
Кондратьев поручил проверить отсутствие в Красной Поляне символики к 9 Мая
Кондратьев поручил проверить отсутствие в Красной Поляне символики к 9 Мая - РИА Новости, 16.05.2023
Кондратьев поручил проверить отсутствие в Красной Поляне символики к 9 Мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить отсутствие в отелях и на улицах курорта Красная Поляна праздничной символики к 9 Мая,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:54
2023-05-16T09:54
россия
общество
красная поляна
краснодарский край
вениамин кондратьев
александр хинштейн
госдума рф
день победы
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КРАСНОДАР, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить отсутствие в отелях и на улицах курорта Красная Поляна праздничной символики к 9 Мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Кубани. Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что администрация сочинского курорта Красная Поляна якобы запретила отмечать в местных отелях День Победы и размещать праздничную символику, по этому поводу он направит обращения губернатору края и генпрокурору. В пресс-службе курорта РИА Новости заявили, что такого запрета не было, к 9 Мая администрация организовала праздничные мероприятия. "Губернатор Вениамин Кондратьев в курсе обращения депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. Глава региона поручил мэрии курорта детально разобраться по отдельным случаям в День Победы, о которых рассказали постояльцы отелей Красной Поляны", - прокомментировали в пресс-службе. По мнению Кондратьева, День Победы - священный для всех жителей России праздник и его необходимо отмечать повсеместно, указано в релизе.
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россия, общество, красная поляна, краснодарский край, вениамин кондратьев, александр хинштейн, госдума рф, день победы
Россия, Общество, Красная Поляна, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Александр Хинштейн, Госдума РФ, День Победы
Кондратьев поручил проверить отсутствие в Красной Поляне символики к 9 Мая

Губернатор Кубани поручил проверить факты отсутствия в Красной Поляне символики к 9 Мая

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить отсутствие в отелях и на улицах курорта Красная Поляна праздничной символики к 9 Мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Кубани.
Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что администрация сочинского курорта Красная Поляна якобы запретила отмечать в местных отелях День Победы и размещать праздничную символику, по этому поводу он направит обращения губернатору края и генпрокурору. В пресс-службе курорта РИА Новости заявили, что такого запрета не было, к 9 Мая администрация организовала праздничные мероприятия.
"Губернатор Вениамин Кондратьев в курсе обращения депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. Глава региона поручил мэрии курорта детально разобраться по отдельным случаям в День Победы, о которых рассказали постояльцы отелей Красной Поляны", - прокомментировали в пресс-службе.
По мнению Кондратьева, День Победы - священный для всех жителей России праздник и его необходимо отмечать повсеместно, указано в релизе.
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РоссияОбществоКрасная ПолянаКраснодарский крайВениамин КондратьевАлександр ХинштейнГосдума РФДень Победы
 
 
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