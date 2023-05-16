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Инспектор ДПС в Приамурье пять раз фиктивно штрафовал пешехода

Инспектор ДПС в Приамурье пять раз фиктивно штрафовал пешехода - РИА Новости, 16.05.2023

Инспектор ДПС в Приамурье пять раз фиктивно штрафовал пешехода

Инспектора ДПС в Амурской области уволили за то, что она пять раз фиктивно составляла протоколы на женщину-пешехода, которая на самом деле не нарушала правила... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:10

2023-05-16T16:10

2023-05-16T16:10

происшествия

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амурская область

россия

белогорск

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мая – РИА Новости. Инспектора ДПС в Амурской области уволили за то, что она пять раз фиктивно составляла протоколы на женщину-пешехода, которая на самом деле не нарушала правила дорожного движения, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Преступление выявили оперативники собственной безопасности УМВД по Амурской области. По их данным, в феврале-марте 2022 года сотрудница составила 5 административных материалов за нарушение ПДД пешеходом в отношении женщины, которая в действительности их не совершала. "По результатам служебной проверки сотрудник уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - говорится в сообщении. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, экс-сотрудница ДПС в Белогорске сама оплатила все пять штрафов, выписанных пешеходу. В следственном управлении СК РФ по Амурской области эту информацию комментировать отказались, сославшись на неразглашение данных предварительного расследования.

https://ria.ru/20230516/lenta-1872123941.html

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амурская область

россия

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происшествия, авто, амурская область, россия, белогорск, следственный комитет россии (ск рф)