Жену Шредера уволили из немецкой компании за празднование Дня Победы
Жену экс-канцлера Германии Шредера уволили за визит в посольство России на 9 Мая
© Фото : @soyeonschroederkimСо Ен Шредер-Ким
© Фото : @soyeonschroederkim
Со Ен Шредер-Ким. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера Со Ен Шредер-Ким уволили из государственной компании NRW.Global Business из-за визита в посольство России в Берлине на прием в честь 9 Мая, пишет Bild.
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"Госпожу Шредер-Ким освободили от должности с немедленным вступлением распоряжения в силу, и теперь ее трудовые отношения с компанией NRW.GlobalBusiness будут прекращены без какого-либо уведомления", — заявила пресс-секретарь министра экономики федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Мона Нойбаур.
Жену экс-канцлера "неоднократно предупреждали", что нужно воздерживаться от публичных заявлений по политическим вопросам, в частности по конфликту на Украине, добавила Нойбаур.
Шредер-Ким работала представителем компании в Южной Корее. В ее обязанности входило продвижение земли Северный Рейн — Вестфалия как привлекательного места для ведения бизнеса.
В российском посольстве в Берлине 9 мая состоялся торжественный прием по случаю 78-й годовщины Победы. В мероприятии приняли участие ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители РПЦ, а также германские общественные деятели и журналисты. Посольство посетили бывший канцлер Шредер, бывший руководитель ГДР Эгон Кренц, лидеры "АдГ" Тино Хрупалла и Александр Гауланд, депутат от Левой партии Клауцс Эрнст.