https://ria.ru/20230516/shreder-1872085142.html

Жену Шредера уволили из немецкой компании за празднование Дня Победы

Жену Шредера уволили из немецкой компании за празднование Дня Победы - РИА Новости, 16.05.2023

Жену Шредера уволили из немецкой компании за празднование Дня Победы

Жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера Со Ен Шредер-Ким уволили из государственной компании NRW.Global Business из-за визита в посольство России в Берлине... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:13

2023-05-16T11:13

2023-05-16T12:37

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера Со Ен Шредер-Ким уволили из государственной компании NRW.Global Business из-за визита в посольство России в Берлине на прием в честь 9 Мая, пишет Bild.Жену экс-канцлера "неоднократно предупреждали", что нужно воздерживаться от публичных заявлений по политическим вопросам, в частности по конфликту на Украине, добавила Нойбаур.Шредер-Ким работала представителем компании в Южной Корее. В ее обязанности входило продвижение земли Северный Рейн — Вестфалия как привлекательного места для ведения бизнеса.В российском посольстве в Берлине 9 мая состоялся торжественный прием по случаю 78-й годовщины Победы. В мероприятии приняли участие ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители РПЦ, а также германские общественные деятели и журналисты. Посольство посетили бывший канцлер Шредер, бывший руководитель ГДР Эгон Кренц, лидеры "АдГ" Тино Хрупалла и Александр Гауланд, депутат от Левой партии Клауцс Эрнст.

https://ria.ru/20230510/prazdnovanie-1870690188.html

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германия

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в мире, россия, германия, берлин (город), bild, день победы