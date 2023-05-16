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Жену Шредера уволили из немецкой компании за празднование Дня Победы - РИА Новости, 16.05.2023
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11:13 16.05.2023 (обновлено: 12:37 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/shreder-1872085142.html
Жену Шредера уволили из немецкой компании за празднование Дня Победы
Жену Шредера уволили из немецкой компании за празднование Дня Победы - РИА Новости, 16.05.2023
Жену Шредера уволили из немецкой компании за празднование Дня Победы
Жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера Со Ен Шредер-Ким уволили из государственной компании NRW.Global Business из-за визита в посольство России в Берлине... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:13
2023-05-16T12:37
в мире
россия
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bild
день победы
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера Со Ен Шредер-Ким уволили из государственной компании NRW.Global Business из-за визита в посольство России в Берлине на прием в честь 9 Мая, пишет Bild.Жену экс-канцлера "неоднократно предупреждали", что нужно воздерживаться от публичных заявлений по политическим вопросам, в частности по конфликту на Украине, добавила Нойбаур.Шредер-Ким работала представителем компании в Южной Корее. В ее обязанности входило продвижение земли Северный Рейн — Вестфалия как привлекательного места для ведения бизнеса.В российском посольстве в Берлине 9 мая состоялся торжественный прием по случаю 78-й годовщины Победы. В мероприятии приняли участие ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители РПЦ, а также германские общественные деятели и журналисты. Посольство посетили бывший канцлер Шредер, бывший руководитель ГДР Эгон Кренц, лидеры "АдГ" Тино Хрупалла и Александр Гауланд, депутат от Левой партии Клауцс Эрнст.
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в мире, россия, германия, берлин (город), bild, день победы
В мире, Россия, Германия, Берлин (город), Bild, День Победы
Жену Шредера уволили из немецкой компании за празднование Дня Победы

Жену экс-канцлера Германии Шредера уволили за визит в посольство России на 9 Мая

© Фото : @soyeonschroederkimСо Ен Шредер-Ким
Со Ен Шредер-Ким - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : @soyeonschroederkim
Со Ен Шредер-Ким. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера Со Ен Шредер-Ким уволили из государственной компании NRW.Global Business из-за визита в посольство России в Берлине на прием в честь 9 Мая, пишет Bild.
«

"Госпожу Шредер-Ким освободили от должности с немедленным вступлением распоряжения в силу, и теперь ее трудовые отношения с компанией NRW.GlobalBusiness будут прекращены без какого-либо уведомления", — заявила пресс-секретарь министра экономики федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Мона Нойбаур.

Жену экс-канцлера "неоднократно предупреждали", что нужно воздерживаться от публичных заявлений по политическим вопросам, в частности по конфликту на Украине, добавила Нойбаур.
Шредер-Ким работала представителем компании в Южной Корее. В ее обязанности входило продвижение земли Северный Рейн — Вестфалия как привлекательного места для ведения бизнеса.
В российском посольстве в Берлине 9 мая состоялся торжественный прием по случаю 78-й годовщины Победы. В мероприятии приняли участие ветераны, жители блокадного Ленинграда, представители РПЦ, а также германские общественные деятели и журналисты. Посольство посетили бывший канцлер Шредер, бывший руководитель ГДР Эгон Кренц, лидеры "АдГ" Тино Хрупалла и Александр Гауланд, депутат от Левой партии Клауцс Эрнст.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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10 мая, 04:45
 
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