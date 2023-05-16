https://ria.ru/20230516/shpionazh-1872095627.html

Украинку арестовали за передачу данных о позициях группировки "Восток"

Украинку арестовали за передачу данных о позициях группировки "Восток" - РИА Новости, 16.05.2023

Украинку арестовали за передачу данных о позициях группировки "Восток"

Сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, которая сливала информацию об объектах и позициях группировки войск "Восток", говорится в сообщении Центра... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:48

2023-05-16T11:48

2023-05-16T13:57

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

киевская область

вооруженные силы рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872101001_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7b3386d7fe759418de83c4ba2491b80.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, которая сливала информацию об объектах и позициях группировки войск "Восток", говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы."В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в релизе. При обыске у нее изъяли технические средства, в которых нашли данные по расположению и деятельности группировки "Восток", принимавшей участие в специальной военной операции в Киевской области. Передача этой информации использовалась против России, отметили в ФСБ.Против задержанной возбудили уголовное дело о шпионаже. Сейчас она находится под арестом.

https://ria.ru/20230512/krym-1871304505.html

россия

украина

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры ФСБ с задержанной украинской шпионкой ФСБ раскрыла 25-летнюю украинскую шпионку, которая передавала информацию о российских военных объектах и технике группировки "Восток". Женщина арестована, заведено дело по статье о шпионаже. 2023-05-16T11:48 true PT1M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, киевская область, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр