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Украинку арестовали за передачу данных о позициях группировки "Восток" - РИА Новости, 16.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 16.05.2023 (обновлено: 13:57 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/shpionazh-1872095627.html
Украинку арестовали за передачу данных о позициях группировки "Восток"
Украинку арестовали за передачу данных о позициях группировки "Восток" - РИА Новости, 16.05.2023
Украинку арестовали за передачу данных о позициях группировки "Восток"
Сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, которая сливала информацию об объектах и позициях группировки войск "Восток", говорится в сообщении Центра... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:48
2023-05-16T13:57
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
киевская область
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, которая сливала информацию об объектах и позициях группировки войск "Восток", говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы."В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в релизе. При обыске у нее изъяли технические средства, в которых нашли данные по расположению и деятельности группировки "Восток", принимавшей участие в специальной военной операции в Киевской области. Передача этой информации использовалась против России, отметили в ФСБ.Против задержанной возбудили уголовное дело о шпионаже. Сейчас она находится под арестом.
https://ria.ru/20230512/krym-1871304505.html
россия
украина
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Кадры ФСБ с задержанной украинской шпионкой
ФСБ раскрыла 25-летнюю украинскую шпионку, которая передавала информацию о российских военных объектах и технике группировки "Восток". Женщина арестована, заведено дело по статье о шпионаже.
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безопасность, россия, украина, киевская область, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинку арестовали за передачу данных о позициях группировки "Восток"

ФСБ задержала гражданку Украины за шпионаж и передачу данных о позициях ВС России

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, которая сливала информацию об объектах и позициях группировки войск "Восток", говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в релизе.
При обыске у нее изъяли технические средства, в которых нашли данные по расположению и деятельности группировки "Восток", принимавшей участие в специальной военной операции в Киевской области.
Передача этой информации использовалась против России, отметили в ФСБ.
Против задержанной возбудили уголовное дело о шпионаже. Сейчас она находится под арестом.
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12 мая, 14:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаКиевская областьВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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