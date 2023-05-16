https://ria.ru/20230516/shkolnik-1872209697.html

В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего школьнику ножом

В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего школьнику ножом - РИА Новости, 16.05.2023

В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего школьнику ножом

В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего 16-летнему школьнику ножом, данный факт попал на видео, сообщает на сайте СУСК России по региону во вторник. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:16

2023-05-16T17:16

2023-05-16T17:16

происшествия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего 16-летнему школьнику ножом, данный факт попал на видео, сообщает на сайте СУСК России по региону во вторник. На размещенном в социальной сети "ВКонтакте" видеоролике видно, как в темное время суток, лежа на снегу, борются два человека. Затем один из них встает – это мужчина с ножом. Голоса за кадром призывают его бросить нож. Он убегает, молодой человек, который только что боролся с ним в снегу, бежит за ним. Автор видео утверждает, что мужчина был пьян, ехал на автомобиле, "подрезал" идущих подростков и набросился на них с ножом. В СУСК уточнили РИА Новости, что молодой человек, которому на видео угрожали ножом, – школьник, ему 16 лет, он не пострадал.

https://ria.ru/20230124/saratov-1847115118.html

https://ria.ru/20230417/podrostok-1865804706.html

ярославская область

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происшествия, ярославская область