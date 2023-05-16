В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего школьнику ножом
В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего 16-летнему школьнику ножом
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего 16-летнему школьнику ножом, данный факт попал на видео, сообщает на сайте СУСК России по региону во вторник.
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"В СМИ размещена информация том, что в марте текущего года в поселке Пречистое Первомайского муниципального района Ярославской области мужчина с ножом напал на школьника… Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством)", - говорится в сообщении.
На размещенном в социальной сети "ВКонтакте" видеоролике видно, как в темное время суток, лежа на снегу, борются два человека. Затем один из них встает – это мужчина с ножом. Голоса за кадром призывают его бросить нож. Он убегает, молодой человек, который только что боролся с ним в снегу, бежит за ним. Автор видео утверждает, что мужчина был пьян, ехал на автомобиле, "подрезал" идущих подростков и набросился на них с ножом. В СУСК уточнили РИА Новости, что молодой человек, которому на видео угрожали ножом, – школьник, ему 16 лет, он не пострадал.
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"Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Принимаются меры к розыску подозреваемого", - информирует региональное следственное управление.