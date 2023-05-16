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В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего школьнику ножом - РИА Новости, 16.05.2023
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17:16 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/shkolnik-1872209697.html
В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего школьнику ножом
В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего школьнику ножом - РИА Новости, 16.05.2023
В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего школьнику ножом
В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего 16-летнему школьнику ножом, данный факт попал на видео, сообщает на сайте СУСК России по региону во вторник. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:16
2023-05-16T17:16
происшествия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего 16-летнему школьнику ножом, данный факт попал на видео, сообщает на сайте СУСК России по региону во вторник. На размещенном в социальной сети "ВКонтакте" видеоролике видно, как в темное время суток, лежа на снегу, борются два человека. Затем один из них встает – это мужчина с ножом. Голоса за кадром призывают его бросить нож. Он убегает, молодой человек, который только что боролся с ним в снегу, бежит за ним. Автор видео утверждает, что мужчина был пьян, ехал на автомобиле, "подрезал" идущих подростков и набросился на них с ножом. В СУСК уточнили РИА Новости, что молодой человек, которому на видео угрожали ножом, – школьник, ему 16 лет, он не пострадал.
https://ria.ru/20230124/saratov-1847115118.html
https://ria.ru/20230417/podrostok-1865804706.html
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происшествия, ярославская область
Происшествия, Ярославская область
В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего школьнику ножом

В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего 16-летнему школьнику ножом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. В Ярославской области ищут мужчину, угрожавшего 16-летнему школьнику ножом, данный факт попал на видео, сообщает на сайте СУСК России по региону во вторник.
«
"В СМИ размещена информация том, что в марте текущего года в поселке Пречистое Первомайского муниципального района Ярославской области мужчина с ножом напал на школьника… Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством)", - говорится в сообщении.
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На размещенном в социальной сети "ВКонтакте" видеоролике видно, как в темное время суток, лежа на снегу, борются два человека. Затем один из них встает – это мужчина с ножом. Голоса за кадром призывают его бросить нож. Он убегает, молодой человек, который только что боролся с ним в снегу, бежит за ним. Автор видео утверждает, что мужчина был пьян, ехал на автомобиле, "подрезал" идущих подростков и набросился на них с ножом. В СУСК уточнили РИА Новости, что молодой человек, которому на видео угрожали ножом, – школьник, ему 16 лет, он не пострадал.
«
"Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Принимаются меры к розыску подозреваемого", - информирует региональное следственное управление.
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