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Польша не может решить, что делать с захваченной школой посольства России - РИА Новости, 16.05.2023
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15:30 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/shkola-1872176578.html
Польша не может решить, что делать с захваченной школой посольства России
Польша не может решить, что делать с захваченной школой посольства России - РИА Новости, 16.05.2023
Польша не может решить, что делать с захваченной школой посольства России
Польские власти не могут решить, что делать с захваченным зданием школы при посольстве России. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:30
2023-05-16T15:30
в мире
россия
варшава
польша
рафал тшасковски
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ВАРШАВА, 16 мая - РИА Новости. Польские власти не могут решить, что делать с захваченным зданием школы при посольстве России. Несколько дней назад мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил, что обратился к воеводе мазовецкому с просьбой передать городу здание школы, и тогда оно "будет служить варшавским детям". Во вторник, комментируя данную просьбу, воевода мазовецкий Тобиаш Бохеньский, которого цитирует агентство РАР, указал на то, что городские власти должны были проконсультироваться с ним по поводу использования здания, но не сделали этого. В конце апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
https://ria.ru/20230501/polsha-1868878084.html
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в мире, россия, варшава, польша, рафал тшасковски
В мире, Россия, Варшава, Польша, Рафал Тшасковски
Польша не может решить, что делать с захваченной школой посольства России

Польские власти не могут решить, что делать с захваченной школой при посольстве России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПредставители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости
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Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 мая - РИА Новости. Польские власти не могут решить, что делать с захваченным зданием школы при посольстве России.
Несколько дней назад мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил, что обратился к воеводе мазовецкому с просьбой передать городу здание школы, и тогда оно "будет служить варшавским детям".
Во вторник, комментируя данную просьбу, воевода мазовецкий Тобиаш Бохеньский, которого цитирует агентство РАР, указал на то, что городские власти должны были проконсультироваться с ним по поводу использования здания, но не сделали этого.
«
"Мы можем использовать его для достойной культурной цели. Но это совместное решение воеводы и мэра, поэтому политическая культура требует консультаций, а не одностороннего диктования условий мэром", - сказал воевода.
В конце апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
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