Польша не может решить, что делать с захваченной школой посольства России
Польские власти не могут решить, что делать с захваченной школой при посольстве России
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПредставители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 мая - РИА Новости. Польские власти не могут решить, что делать с захваченным зданием школы при посольстве России.
Несколько дней назад мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил, что обратился к воеводе мазовецкому с просьбой передать городу здание школы, и тогда оно "будет служить варшавским детям".
Во вторник, комментируя данную просьбу, воевода мазовецкий Тобиаш Бохеньский, которого цитирует агентство РАР, указал на то, что городские власти должны были проконсультироваться с ним по поводу использования здания, но не сделали этого.
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"Мы можем использовать его для достойной культурной цели. Но это совместное решение воеводы и мэра, поэтому политическая культура требует консультаций, а не одностороннего диктования условий мэром", - сказал воевода.
В конце апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".