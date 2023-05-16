https://ria.ru/20230516/shkola-1872176578.html

Польша не может решить, что делать с захваченной школой посольства России

Польша не может решить, что делать с захваченной школой посольства России - РИА Новости, 16.05.2023

Польша не может решить, что делать с захваченной школой посольства России

Польские власти не могут решить, что делать с захваченным зданием школы при посольстве России. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:30

2023-05-16T15:30

2023-05-16T15:30

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россия

варшава

польша

рафал тшасковски

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ВАРШАВА, 16 мая - РИА Новости. Польские власти не могут решить, что делать с захваченным зданием школы при посольстве России. Несколько дней назад мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил, что обратился к воеводе мазовецкому с просьбой передать городу здание школы, и тогда оно "будет служить варшавским детям". Во вторник, комментируя данную просьбу, воевода мазовецкий Тобиаш Бохеньский, которого цитирует агентство РАР, указал на то, что городские власти должны были проконсультироваться с ним по поводу использования здания, но не сделали этого. В конце апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".

https://ria.ru/20230501/polsha-1868878084.html

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в мире, россия, варшава, польша, рафал тшасковски