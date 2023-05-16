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Депутат объяснил, почему играет в шахматы на заседании Госдумы
Депутат объяснил, почему играет в шахматы на заседании Госдумы - РИА Новости, 16.05.2023
Депутат объяснил, почему играет в шахматы на заседании Госдумы
Депутат Госдумы Георгий Камнев (КПРФ), которого СМИ засняли за игрой в шахматы на пленарном заседании в Госдуме, заявил РИА Новости, что сделал всего два хода в РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:43
2023-05-16T18:43
2023-05-16T18:43
политика
происшествия
россия
госдума рф
шахматы
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Георгий Камнев (КПРФ), которого СМИ засняли за игрой в шахматы на пленарном заседании в Госдуме, заявил РИА Новости, что сделал всего два хода в игре между рассмотрением вопросов, отвлечение на игру помогает ему сконцентрироваться на следующем пункте повестки. По его словам, программа по шахматам была самая обычная, а не американская, как писали в СМИ. Парламентарий также отметил, что в другие игры он не играет, а в шахматы чаще играет после работы. "В этом плане я согласен с коллегой (Анатолием) Вассерманом, который говорил о том, что это помогает ему концентрироваться на следующем вопросе... Если это не во вред рабочему процессу", - заключил депутат.
https://ria.ru/20230414/deputat-1865422846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, происшествия, россия, госдума рф, шахматы
Политика, Происшествия, Россия, Госдума РФ, Шахматы
Депутат объяснил, почему играет в шахматы на заседании Госдумы
Игравший в шахматы на заседании ГД депутат Камнев заявил, что это помогает концентрации
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Георгий Камнев (КПРФ), которого СМИ засняли за игрой в шахматы на пленарном заседании в Госдуме, заявил РИА Новости, что сделал всего два хода в игре между рассмотрением вопросов, отвлечение на игру помогает ему сконцентрироваться на следующем пункте повестки.
«
"Это было между рассмотрениями вопросов, поскольку мы уже проголосовали за закон, и в этом промежутке, пока там готовились к рассмотрению следующего закона, я сделал буквально два хода", - сказал он.
По его словам, программа по шахматам была самая обычная, а не американская, как писали в СМИ.
«
"Это всё ложь. Это обычная программа, которую можно скачать, установить. Никакого VPN там не надо", - добавил депутат.
Парламентарий также отметил, что в другие игры он не играет, а в шахматы чаще играет после работы.
"В этом плане я согласен с коллегой (Анатолием) Вассерманом, который говорил о том, что это помогает ему концентрироваться на следующем вопросе... Если это не во вред рабочему процессу", - заключил депутат.
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