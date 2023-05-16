https://ria.ru/20230516/shakhmaty-1872233311.html

Депутат объяснил, почему играет в шахматы на заседании Госдумы

Депутат объяснил, почему играет в шахматы на заседании Госдумы - РИА Новости, 16.05.2023

Депутат объяснил, почему играет в шахматы на заседании Госдумы

Депутат Госдумы Георгий Камнев (КПРФ), которого СМИ засняли за игрой в шахматы на пленарном заседании в Госдуме, заявил РИА Новости, что сделал всего два хода в РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:43

2023-05-16T18:43

2023-05-16T18:43

политика

происшествия

россия

госдума рф

шахматы

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Георгий Камнев (КПРФ), которого СМИ засняли за игрой в шахматы на пленарном заседании в Госдуме, заявил РИА Новости, что сделал всего два хода в игре между рассмотрением вопросов, отвлечение на игру помогает ему сконцентрироваться на следующем пункте повестки. По его словам, программа по шахматам была самая обычная, а не американская, как писали в СМИ. Парламентарий также отметил, что в другие игры он не играет, а в шахматы чаще играет после работы. "В этом плане я согласен с коллегой (Анатолием) Вассерманом, который говорил о том, что это помогает ему концентрироваться на следующем вопросе... Если это не во вред рабочему процессу", - заключил депутат.

https://ria.ru/20230414/deputat-1865422846.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, происшествия, россия, госдума рф, шахматы