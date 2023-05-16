СМИ: Германия купила неиспользованные трубы для "Северного потока — 2"
Business Insider: ФРГ купила у оператора "Северного потока — 2" неиспользованные трубы
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Правительство Германии за 70 миллионов евро купило предназначавшиеся для газопровода "Северный поток — 2" трубы у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG, сообщает во вторник немецкоязычное издание Business Insider.
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"Федеральное правительство приобрело их примерно за 70 миллионов евро", - пишет издание со ссылкой на свои источники. По данным Business Insider, покупка состоялась ещё в начале весны.
В феврале газета Welt am Sonntag сообщала, что власти ФРГ хотят использовать оставшиеся на складах после строительства "Северного потока 2" трубы для сооружения трубопровода, который соединит терминал сжиженного природного газа (СПГ) недалеко от острова Рюген с Лубмином (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). Уточнялось, что речь идет о примерно 3 тысячах труб. Позднее издание сообщило о том, что правительство Германии ввиду санкций против РФ согласовывало с властями США вопрос покупки. Сообщалось, что препятствий для сделки не будет, если деньги за продажу не окажутся у российской стороны.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.