https://ria.ru/20230516/sdelka-1872277538.html

МИД: решение по зерновой сделке будет базироваться на интересах России

МИД: решение по зерновой сделке будет базироваться на интересах России - РИА Новости, 16.05.2023

МИД: решение по зерновой сделке будет базироваться на интересах России

Соблюдение российских интересов будет лежать в основе принятия Россией решения по судьбе зерновой сделки, Москва не отходит от своей позиции, заявила в интервью РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T23:28

2023-05-16T23:28

2023-05-16T23:38

россия

москва

экономика

турция

мария захарова

владимир путин

россельхозбанк

оон

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Соблюдение российских интересов будет лежать в основе принятия Россией решения по судьбе зерновой сделки, Москва не отходит от своей позиции, заявила в интервью официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Самое главное - не предвосхищая события - я вам могу сказать, что все, о чем говорило российское руководство, что напрямую увязана эта договоренность с соблюдением российских интересов - это все является именно тем фактором, который будет лежать в основе принятия решения. Каково оно будет? Еще раз - давайте дадим возможность нашим экспертам доработать", - сказала она в эфире телеканала "Звезда".По ее словам, не будет никакого отхода от соблюдения тех условий, которые были включены в договоренности и были скреплены обязательствами сторон.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230516/sdelka-1872119012.html

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

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россия, москва, экономика, турция, мария захарова, владимир путин, россельхозбанк, оон