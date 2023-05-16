https://ria.ru/20230516/sdelka-1872254216.html

Контакты о будущем продуктовой сделки продолжаются, заявили в ООН

Контакты о будущем продуктовой сделки продолжаются, заявили в ООН - РИА Новости, 16.05.2023

Контакты о будущем продуктовой сделки продолжаются, заявили в ООН

Контакты о будущем "продуктовой сделки" продолжаются на различных уровнях, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T20:10

2023-05-16T20:10

2023-05-16T20:10

россия

зерновая сделка

оон

россельхозбанк

swift

украина

турция

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ООН, 16 мая – РИА Новости. Контакты о будущем "продуктовой сделки" продолжаются на различных уровнях, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик. Сделка прекращает действовать 18 мая. На прошлой неделе на встрече в Стамбуле РФ, Украина, Турция и ООН не договорились о ее продлении. "Контакты продолжаются на различных уровнях. Мы находимся на деликатном этапе", - сказал Дюжаррик. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230516/sdelka-1872197933.html

https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871148915.html

россия

украина

турция

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россия, зерновая сделка, оон, россельхозбанк, swift, украина, турция