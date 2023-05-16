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Контакты о будущем продуктовой сделки продолжаются, заявили в ООН - РИА Новости, 16.05.2023
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20:10 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/sdelka-1872254216.html
Контакты о будущем продуктовой сделки продолжаются, заявили в ООН
Контакты о будущем продуктовой сделки продолжаются, заявили в ООН - РИА Новости, 16.05.2023
Контакты о будущем продуктовой сделки продолжаются, заявили в ООН
Контакты о будущем "продуктовой сделки" продолжаются на различных уровнях, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T20:10
2023-05-16T20:10
россия
зерновая сделка
оон
россельхозбанк
swift
украина
турция
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ООН, 16 мая – РИА Новости. Контакты о будущем "продуктовой сделки" продолжаются на различных уровнях, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик. Сделка прекращает действовать 18 мая. На прошлой неделе на встрече в Стамбуле РФ, Украина, Турция и ООН не договорились о ее продлении. "Контакты продолжаются на различных уровнях. Мы находимся на деликатном этапе", - сказал Дюжаррик. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230516/sdelka-1872197933.html
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украина
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россия, зерновая сделка, оон, россельхозбанк, swift, украина, турция
Россия, Зерновая сделка, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Украина, Турция
Контакты о будущем продуктовой сделки продолжаются, заявили в ООН

ООН: контакты о будущем продуктовой сделки продолжаются на различных уровнях

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 мая – РИА Новости. Контакты о будущем "продуктовой сделки" продолжаются на различных уровнях, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик.
Сделка прекращает действовать 18 мая. На прошлой неделе на встрече в Стамбуле РФ, Украина, Турция и ООН не договорились о ее продлении.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Посол Украины в Анкаре анонсировал онлайн-переговоры по зерновой сделке
Вчера, 16:48
"Контакты продолжаются на различных уровнях. Мы находимся на деликатном этапе", - сказал Дюжаррик.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Госдеп разъяснил вопрос по санкциям на транзакции с российскими продуктами
11 мая, 20:21
 
РоссияЗерновая сделкаООНРоссельхозбанкSWIFTУкраинаТурция
 
 
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