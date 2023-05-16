https://ria.ru/20230516/sdelka-1872197933.html
Посол Украины в Анкаре анонсировал онлайн-переговоры по зерновой сделке
Посол Украины в Анкаре анонсировал онлайн-переговоры по зерновой сделке - РИА Новости, 16.05.2023
Посол Украины в Анкаре анонсировал онлайн-переговоры по зерновой сделке
Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что в ближайшие дни пройдут онлайн-переговоры по "зерновой сделке", он считает, шансы перезаключить договор есть. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:48
2023-05-16T16:48
2023-05-16T17:01
украина
турция
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что в ближайшие дни пройдут онлайн-переговоры по "зерновой сделке", он считает, шансы перезаключить договор есть."Переговоры при посредничестве Турции и ООН продолжаются. Ожидаем, что в ближайшие дни будут переговоры в онлайн-формате", - сказал Боднар в эфире всеукраинского телемарафона. По его мнению, шансы на продление "зерновой сделки" есть.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230516/sdelka-1872040620.html
https://ria.ru/20230511/sdelka-1871106100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, турция
Посол Украины в Анкаре анонсировал онлайн-переговоры по зерновой сделке
Посол Украины в Анкаре Боднар: скоро пройдут онлайн-переговоры по зерновой сделке
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что в ближайшие дни пройдут онлайн-переговоры по "зерновой сделке", он считает, шансы перезаключить договор есть.
"Переговоры при посредничестве Турции и ООН продолжаются. Ожидаем, что в ближайшие дни будут переговоры в онлайн-формате", - сказал Боднар в эфире всеукраинского телемарафона. По его мнению, шансы на продление "зерновой сделки" есть.
Источник рассказал о последней надежде для зерновой сделки
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Вершинин заявил, что зерновая сделка может прекратить свое существование