https://ria.ru/20230516/sdelka-1872121245.html

Много вопросов по зерновой сделке остаются открытыми, заявили в Кремле

Много вопросов по зерновой сделке остаются открытыми, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.05.2023

Много вопросов по зерновой сделке остаются открытыми, заявили в Кремле

Контакты по зерновой сделке продолжаются, остается много открытых вопросов, сейчас предстоит принятие решения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:57

2023-05-16T12:57

2023-05-16T12:57

экономика

зерновая сделка

дмитрий песков

россия

украина

турция

оон

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Контакты по зерновой сделке продолжаются, остается много открытых вопросов, сейчас предстоит принятие решения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

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украина

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Ольга Фомченкова

экономика, зерновая сделка, дмитрий песков, россия, украина, турция, оон