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Много вопросов по зерновой сделке остаются открытыми, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.05.2023
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12:57 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/sdelka-1872121245.html
Много вопросов по зерновой сделке остаются открытыми, заявили в Кремле
Много вопросов по зерновой сделке остаются открытыми, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.05.2023
Много вопросов по зерновой сделке остаются открытыми, заявили в Кремле
Контакты по зерновой сделке продолжаются, остается много открытых вопросов, сейчас предстоит принятие решения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:57
2023-05-16T12:57
экономика
зерновая сделка
дмитрий песков
россия
украина
турция
оон
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Контакты по зерновой сделке продолжаются, остается много открытых вопросов, сейчас предстоит принятие решения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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экономика, зерновая сделка, дмитрий песков, россия, украина, турция, оон
Экономика, Зерновая сделка, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Турция, ООН
Много вопросов по зерновой сделке остаются открытыми, заявили в Кремле

Песков: контакты по зерновой сделке продолжаются, много вопросов остаются открытыми

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина
Разгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Контакты по зерновой сделке продолжаются, остается много открытых вопросов, сейчас предстоит принятие решения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"В целом, контакты продолжаются, они были. В основном, концентрированный такой сеанс контактов. Вы знаете, что по-прежнему это остается открытым (вопросом). Очень много вопросов, которые касаются нашей части сделки. Сейчас предстоит принятие решения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, каковы перспективы по зерновой сделке и идет ли Запад навстречу по вопросу поставок аммиака.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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Зерновая сделка
14 марта, 11:59
 
ЭкономикаЗерновая сделкаДмитрий ПесковРоссияУкраинаТурцияООН
 
 
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