Много вопросов по зерновой сделке остаются открытыми, заявили в Кремле
Песков: контакты по зерновой сделке продолжаются, много вопросов остаются открытыми
© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Контакты по зерновой сделке продолжаются, остается много открытых вопросов, сейчас предстоит принятие решения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"В целом, контакты продолжаются, они были. В основном, концентрированный такой сеанс контактов. Вы знаете, что по-прежнему это остается открытым (вопросом). Очень много вопросов, которые касаются нашей части сделки. Сейчас предстоит принятие решения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, каковы перспективы по зерновой сделке и идет ли Запад навстречу по вопросу поставок аммиака.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.