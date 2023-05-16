В Кремле ответили на вопрос о перспективах продления зерновой сделки
Песков пообещал проинформировать, когда Кремль примет решение по продлению зерновой сделки
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Кремль проинформирует о перспективах продления зерновой сделки, когда будет принято соответствующее решение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем. Пока это единственное, что я могу сказать", - сказал Песков журналистам на вопрос, есть ли перспективы продления зерновой сделки и планирует ли президент РФ Владимир Путин общаться на эту тему с турецким президентом Тайипом Эрдоганом.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая.