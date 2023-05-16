Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о перспективах продления зерновой сделки - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 16.05.2023 (обновлено: 12:55 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/sdelka-1872119012.html
В Кремле ответили на вопрос о перспективах продления зерновой сделки
В Кремле ответили на вопрос о перспективах продления зерновой сделки - РИА Новости, 16.05.2023
В Кремле ответили на вопрос о перспективах продления зерновой сделки
Кремль проинформирует о перспективах продления зерновой сделки, когда будет принято соответствующее решение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:53
2023-05-16T12:55
экономика
зерновая сделка
россия
дмитрий песков
турция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:173:2103:1356_1920x0_80_0_0_a8a22dcbfa2ccef8567812baf67b0b01.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Кремль проинформирует о перспективах продления зерновой сделки, когда будет принято соответствующее решение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:0:1869:1402_1920x0_80_0_0_c9c88ee1527de944c74f6c832f42d75e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, зерновая сделка, россия, дмитрий песков, турция, украина
Экономика, Зерновая сделка, Россия, Дмитрий Песков, Турция, Украина
В Кремле ответили на вопрос о перспективах продления зерновой сделки

Песков пообещал проинформировать, когда Кремль примет решение по продлению зерновой сделки

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Кремль проинформирует о перспективах продления зерновой сделки, когда будет принято соответствующее решение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем. Пока это единственное, что я могу сказать", - сказал Песков журналистам на вопрос, есть ли перспективы продления зерновой сделки и планирует ли президент РФ Владимир Путин общаться на эту тему с турецким президентом Тайипом Эрдоганом.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
14 марта, 11:59
 
ЭкономикаЗерновая сделкаРоссияДмитрий ПесковТурцияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала