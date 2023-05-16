https://ria.ru/20230516/sdelka-1872119012.html

В Кремле ответили на вопрос о перспективах продления зерновой сделки

В Кремле ответили на вопрос о перспективах продления зерновой сделки - РИА Новости, 16.05.2023

В Кремле ответили на вопрос о перспективах продления зерновой сделки

Кремль проинформирует о перспективах продления зерновой сделки, когда будет принято соответствующее решение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:53

2023-05-16T12:53

2023-05-16T12:55

экономика

зерновая сделка

россия

дмитрий песков

турция

украина

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Кремль проинформирует о перспективах продления зерновой сделки, когда будет принято соответствующее решение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

россия

турция

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, зерновая сделка, россия, дмитрий песков, турция, украина