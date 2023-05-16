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Источник рассказал о последней надежде для зерновой сделки - РИА Новости, 16.05.2023
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06:11 16.05.2023 (обновлено: 06:33 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/sdelka-1872040620.html
Источник рассказал о последней надежде для зерновой сделки
Источник рассказал о последней надежде для зерновой сделки - РИА Новости, 16.05.2023
Источник рассказал о последней надежде для зерновой сделки
Турецко-российские переговоры на высшем уровне могут стать последней надеждой, если дискуссии по зерновой сделке не принесут результата, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T06:11
2023-05-16T06:33
экономика
россия
турция
украина
стефан дюжаррик
владимир путин
оон
зерновая сделка
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АНКАРА, 16 мая - РИА Новости. Турецко-российские переговоры на высшем уровне могут стать последней надеждой, если дискуссии по зерновой сделке не принесут результата, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорным процессом. Дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая, заявил в понедельник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Да, наверное, это будет последней надеждой, тем этапом, когда уже будет предельно ясно, что переговоры (по продлению сроков действия сделки) зашли в тупик. Но мне сейчас вам нечего сказать о наличии таких планов и, соответственно, о каких-либо сроках, но они (переговоры) возможны", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности переговоров на высшем уровне, если до 18 мая не удастся добиться прогресса. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230516/sdelka-1872036414.html
https://ria.ru/20230515/sdelka-1871972763.html
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экономика, россия, турция, украина, стефан дюжаррик, владимир путин, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, Турция, Украина, Стефан Дюжаррик, Владимир Путин, ООН, Зерновая сделка
Источник рассказал о последней надежде для зерновой сделки

Переговоры лидеров России и Турции могут стать последней надеждой для зерновой сделки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 16 мая - РИА Новости. Турецко-российские переговоры на высшем уровне могут стать последней надеждой, если дискуссии по зерновой сделке не принесут результата, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорным процессом.
Дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая, заявил в понедельник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Источник заявил об отсутствии хороших перспектив по зерновой сделке
03:38
"Да, наверное, это будет последней надеждой, тем этапом, когда уже будет предельно ясно, что переговоры (по продлению сроков действия сделки) зашли в тупик. Но мне сейчас вам нечего сказать о наличии таких планов и, соответственно, о каких-либо сроках, но они (переговоры) возможны", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности переговоров на высшем уровне, если до 18 мая не удастся добиться прогресса.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Контакты по дальнейшей судьбе зерновой сделки продолжаются, заявил Небензя
Вчера, 18:21
 
ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаСтефан ДюжаррикВладимир ПутинООНЗерновая сделка
 
 
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