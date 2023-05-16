https://ria.ru/20230516/sdelka-1872040620.html

Источник рассказал о последней надежде для зерновой сделки

Источник рассказал о последней надежде для зерновой сделки - РИА Новости, 16.05.2023

Источник рассказал о последней надежде для зерновой сделки

Турецко-российские переговоры на высшем уровне могут стать последней надеждой, если дискуссии по зерновой сделке не принесут результата, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T06:11

2023-05-16T06:11

2023-05-16T06:33

экономика

россия

турция

украина

стефан дюжаррик

владимир путин

оон

зерновая сделка

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АНКАРА, 16 мая - РИА Новости. Турецко-российские переговоры на высшем уровне могут стать последней надеждой, если дискуссии по зерновой сделке не принесут результата, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорным процессом. Дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая, заявил в понедельник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Да, наверное, это будет последней надеждой, тем этапом, когда уже будет предельно ясно, что переговоры (по продлению сроков действия сделки) зашли в тупик. Но мне сейчас вам нечего сказать о наличии таких планов и, соответственно, о каких-либо сроках, но они (переговоры) возможны", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности переговоров на высшем уровне, если до 18 мая не удастся добиться прогресса. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230516/sdelka-1872036414.html

https://ria.ru/20230515/sdelka-1871972763.html

россия

турция

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экономика, россия, турция, украина, стефан дюжаррик, владимир путин, оон, зерновая сделка