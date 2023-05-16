Источник заявил об отсутствии хороших перспектив по зерновой сделке
На переговорах по зерновой сделке заявили об отсутствии хороших перспектив по продлению
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Радующих перспектив по продлению сроков действия зерновой сделки пока нет, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Как ранее сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая.
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"Это будут переговоры технических делегаций, которые в принципе с начала действия механизма ведутся постоянно. <...> Мне сложно сказать, что будет завтра. Возможно, удастся добиться прогресса, но если речь о сегодняшнем дне, их (перспектив. — Прим. ред.) нет. Но все мы хотим и настроены на то, чтобы работа механизма не останавливалась", — отметил собеседник агентства.
По его информации, последней надеждой этого процесса могли бы стать турецко-российские переговоры на высшем уровне, если они произойдут.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители Москвы, Анкары, Киева и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть этого зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива — одна из частей пакетной договоренности. Вторая часть представляет собой меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года и предусматривающий разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и несколько других мер. В Москве подчеркивали, эти договоренности до сих пор не выполняются.