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Источник заявил об отсутствии хороших перспектив по зерновой сделке - РИА Новости, 16.05.2023
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03:38 16.05.2023 (обновлено: 06:12 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/sdelka-1872036414.html
Источник заявил об отсутствии хороших перспектив по зерновой сделке
Источник заявил об отсутствии хороших перспектив по зерновой сделке - РИА Новости, 16.05.2023
Источник заявил об отсутствии хороших перспектив по зерновой сделке
Радующих перспектив по продлению сроков действия зерновой сделки пока нет, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T03:38
2023-05-16T06:12
экономика
россия
украина
турция
стефан дюжаррик
владимир путин
оон
россельхозбанк
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АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Радующих перспектив по продлению сроков действия зерновой сделки пока нет, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.Как ранее сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая.По его информации, последней надеждой этого процесса могли бы стать турецко-российские переговоры на высшем уровне, если они произойдут.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители Москвы, Анкары, Киева и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть этого зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сроки увеличились на 120 дней.Зерновая инициатива — одна из частей пакетной договоренности. Вторая часть представляет собой меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года и предусматривающий разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и несколько других мер. В Москве подчеркивали, эти договоренности до сих пор не выполняются.
https://ria.ru/20230515/sdelka-1871972763.html
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экономика, россия, украина, турция, стефан дюжаррик, владимир путин, оон, россельхозбанк, зерновая сделка, swift, в мире
Экономика, Россия, Украина, Турция, Стефан Дюжаррик, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, Зерновая сделка, SWIFT, В мире
Источник заявил об отсутствии хороших перспектив по зерновой сделке

На переговорах по зерновой сделке заявили об отсутствии хороших перспектив по продлению

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
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АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Радующих перспектив по продлению сроков действия зерновой сделки пока нет, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Как ранее сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая.
«
"Это будут переговоры технических делегаций, которые в принципе с начала действия механизма ведутся постоянно. <...> Мне сложно сказать, что будет завтра. Возможно, удастся добиться прогресса, но если речь о сегодняшнем дне, их (перспектив. — Прим. ред.) нет. Но все мы хотим и настроены на то, чтобы работа механизма не останавливалась", — отметил собеседник агентства.
По его информации, последней надеждой этого процесса могли бы стать турецко-российские переговоры на высшем уровне, если они произойдут.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Контакты по дальнейшей судьбе зерновой сделки продолжаются, заявил Небензя
Вчера, 18:21
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители Москвы, Анкары, Киева и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть этого зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сроки увеличились на 120 дней.
Зерновая инициатива — одна из частей пакетной договоренности. Вторая часть представляет собой меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года и предусматривающий разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и несколько других мер. В Москве подчеркивали, эти договоренности до сих пор не выполняются.
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Кремле рассказали, что необходимо для продления зерновой сделки
12 мая, 12:58
 
ЭкономикаРоссияУкраинаТурцияСтефан ДюжаррикВладимир ПутинООНРоссельхозбанкЗерновая сделкаSWIFTВ мире
 
 
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