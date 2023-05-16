https://ria.ru/20230516/sdelka-1872036414.html

Источник заявил об отсутствии хороших перспектив по зерновой сделке

Источник заявил об отсутствии хороших перспектив по зерновой сделке - РИА Новости, 16.05.2023

Источник заявил об отсутствии хороших перспектив по зерновой сделке

Радующих перспектив по продлению сроков действия зерновой сделки пока нет, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T03:38

2023-05-16T03:38

2023-05-16T06:12

экономика

россия

украина

турция

стефан дюжаррик

владимир путин

оон

россельхозбанк

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АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Радующих перспектив по продлению сроков действия зерновой сделки пока нет, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.Как ранее сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая.По его информации, последней надеждой этого процесса могли бы стать турецко-российские переговоры на высшем уровне, если они произойдут.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители Москвы, Анкары, Киева и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть этого зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сроки увеличились на 120 дней.Зерновая инициатива — одна из частей пакетной договоренности. Вторая часть представляет собой меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года и предусматривающий разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и несколько других мер. В Москве подчеркивали, эти договоренности до сих пор не выполняются.

https://ria.ru/20230515/sdelka-1871972763.html

https://ria.ru/20230512/sdelka-1871272172.html

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экономика, россия, украина, турция, стефан дюжаррик, владимир путин, оон, россельхозбанк, зерновая сделка, swift, в мире