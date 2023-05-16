https://ria.ru/20230516/sbory-1872125490.html

Призванные на военные сборы россияне не попадут в зону спецоперации

Призванные на военные сборы россияне не попадут в зону спецоперации - РИА Новости, 16.05.2023

Призванные на военные сборы россияне не попадут в зону спецоперации

Россияне, пребывающие в запасе и призванные на военные сборы, не попадут в зону проведения спецоперации, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:06

2023-05-16T13:06

2023-05-16T13:06

безопасность

россия

андрей картаполов

госдума рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россияне, пребывающие в запасе и призванные на военные сборы, не попадут в зону проведения спецоперации, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в этом году. "Конечно, они никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи", - сказал Картаполов журналистам.

https://ria.ru/20230511/sbory-1870922044.html

россия

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Кирилл Волков

безопасность, россия, андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы рф