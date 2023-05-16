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Призванные на военные сборы россияне не попадут в зону спецоперации - РИА Новости, 16.05.2023
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13:06 16.05.2023
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Призванные на военные сборы россияне не попадут в зону спецоперации
Призванные на военные сборы россияне не попадут в зону спецоперации - РИА Новости, 16.05.2023
Призванные на военные сборы россияне не попадут в зону спецоперации
Россияне, пребывающие в запасе и призванные на военные сборы, не попадут в зону проведения спецоперации, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:06
2023-05-16T13:06
безопасность
россия
андрей картаполов
госдума рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россияне, пребывающие в запасе и призванные на военные сборы, не попадут в зону проведения спецоперации, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в этом году. "Конечно, они никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи", - сказал Картаполов журналистам.
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безопасность, россия, андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Призванные на военные сборы россияне не попадут в зону спецоперации

Картаполов заверил, что призванных на сборы военнослужащих запаса не отправят в зону СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВоенные сборы военнослужащих запаса
Военные сборы военнослужащих запаса - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Военные сборы военнослужащих запаса . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россияне, пребывающие в запасе и призванные на военные сборы, не попадут в зону проведения спецоперации, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в этом году.
"Конечно, они никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи", - сказал Картаполов журналистам.
Военнослужащий
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
11 мая, 01:16
 
БезопасностьРоссияАндрей КартаполовГосдума РФВооруженные силы РФ
 
 
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