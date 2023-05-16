https://ria.ru/20230516/sbornik-1872251710.html

"ПоэZия русского лета" доступна на "Литрес" бесплатно в течение месяца

"ПоэZия русского лета" доступна на "Литрес" бесплатно в течение месяца - РИА Новости, 16.05.2023

"ПоэZия русского лета" доступна на "Литрес" бесплатно в течение месяца

Сборник стихотворений "ПоэZия русского лета" будет доступен на платформе "Литрес" бесплатно в течение месяца, сообщила заместитель главного редактора телеканала РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:54

2023-05-16T19:54

2023-05-16T23:41

культура

анна белкина

семен пегов

александр пелевин (писатель)

литрес

эксмо

россия

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сборник стихотворений "ПоэZия русского лета" будет доступен на платформе "Литрес" бесплатно в течение месяца, сообщила заместитель главного редактора телеканала RT Анна Белкина на презентации книги в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Начиная с сегодняшнего дня и на протяжении следующего месяца эта книга также будет доступна в электронном формате на платформе "Литрес" бесплатно для всех, кто хочет ее скачать", — сказала она.Сборник появился не только на онлайн-платформах, но и в книжных магазинах.Отмечается, что в книгу вошли стихотворения и поэмы авторов, которые c 2014 года создают новую русскую фронтовую поэзию. За печатную версию отвечает издательство "Эксмо".В книгу под редакцией RT вошли стихи 25 авторов, над которыми они работали восемь лет. Среди них Анна Ревякина, Семен Пегов, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Валентин Горшенин, Александр Пелевин, Анна Долгарева, Максим Замшев. Иллюстрации для книги сделаны художником Ильей Пожаровым.

https://ria.ru/20221005/vecher-1821838489.html

россия

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

анна белкина, семен пегов, александр пелевин (писатель), литрес, эксмо, россия