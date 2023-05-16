https://ria.ru/20230516/sbornik-1872198952.html
На ММКЯ представят сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русского лета"
На ММКЯ представят сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русского лета" - РИА Новости, 16.05.2023
На ММКЯ представят сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русского лета"
Сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русского лета" представят на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ), которая пройдет с 30 августа по 3 сентября РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:51
2023-05-16T16:51
2023-05-16T16:51
культура
москва
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русского лета" представят на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ), которая пройдет с 30 августа по 3 сентября в Москве, сообщила директор Департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова. В сборник "ПоэZия русского лета" под редакцией RT вошли стихотворения 25 авторов, формирующих новую русскую фронтовую поэзию. Произведения посвящены событиям, происходящим на Украине с 2014 года. "Планируем также, что сборник будет представляться на Московской международной книжной ярмарке, которая традиционно проходит в конце августа. Также пройдут презентации в книжных магазинах", - сказала Кожанова, во время презентации сборника, которая прошла во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Кожанова также отметила, что сборник поэзии будет представлен 18 мая на XVIII Санкт-Петербургском международном книжном салоне, где все желающие смогут пообщаться с авторами и подписать книгу. Кроме того, 3 июня, произведение будет представлено на книжном фестивале "Красная площадь", планируется музыкально-поэтический концерт и автограф-сессия.
https://ria.ru/20230418/matushkin-1866079182.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, украина
Культура, Москва, Украина
На ММКЯ представят сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русского лета"
Сборник стихотворений "ПоэZия русского лета" представят на Московской книжной ярмарке
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русского лета" представят на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ), которая пройдет с 30 августа по 3 сентября в Москве, сообщила директор Департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова.
В сборник "ПоэZия русского лета" под редакцией RT вошли стихотворения 25 авторов, формирующих новую русскую фронтовую поэзию. Произведения посвящены событиям, происходящим на Украине
с 2014 года.
"Планируем также, что сборник будет представляться на Московской международной книжной ярмарке, которая традиционно проходит в конце августа. Также пройдут презентации в книжных магазинах", - сказала Кожанова, во время презентации сборника, которая прошла во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Кожанова также отметила, что сборник поэзии будет представлен 18 мая на XVIII Санкт-Петербургском международном книжном салоне, где все желающие смогут пообщаться с авторами и подписать книгу. Кроме того, 3 июня, произведение будет представлено на книжном фестивале "Красная площадь", планируется музыкально-поэтический концерт и автограф-сессия.
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