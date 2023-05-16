https://ria.ru/20230516/sbornik-1872198952.html

На ММКЯ представят сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русского лета"

На ММКЯ представят сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русского лета" - РИА Новости, 16.05.2023

На ММКЯ представят сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русского лета"

Сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русского лета" представят на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ), которая пройдет с 30 августа по 3 сентября РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:51

2023-05-16T16:51

2023-05-16T16:51

культура

москва

украина

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русского лета" представят на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ), которая пройдет с 30 августа по 3 сентября в Москве, сообщила директор Департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова. В сборник "ПоэZия русского лета" под редакцией RT вошли стихотворения 25 авторов, формирующих новую русскую фронтовую поэзию. Произведения посвящены событиям, происходящим на Украине с 2014 года. "Планируем также, что сборник будет представляться на Московской международной книжной ярмарке, которая традиционно проходит в конце августа. Также пройдут презентации в книжных магазинах", - сказала Кожанова, во время презентации сборника, которая прошла во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Кожанова также отметила, что сборник поэзии будет представлен 18 мая на XVIII Санкт-Петербургском международном книжном салоне, где все желающие смогут пообщаться с авторами и подписать книгу. Кроме того, 3 июня, произведение будет представлено на книжном фестивале "Красная площадь", планируется музыкально-поэтический концерт и автограф-сессия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, украина