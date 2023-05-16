https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872266820.html

США предъявили обвинения гражданину Греции за обход антироссийских санкций

США предъявили обвинения гражданину Греции за обход антироссийских санкций - РИА Новости, 16.05.2023

США предъявили обвинения гражданину Греции за обход антироссийских санкций

США предъявили обвинения гражданину Греции за якобы имевшие место поставки России военного оборудования и оборудования двойного назначения в обход санкций,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T21:47

2023-05-16T21:47

2023-05-16T21:47

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санкции

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США предъявили обвинения гражданину Греции за якобы имевшие место поставки России военного оборудования и оборудования двойного назначения в обход санкций, сообщило во вторник министерство юстиции США. Обвиняемый Николаос Богониколос был задержан в Париже 9 мая, сейчас рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, сообщил минюст. В США ему предъявлены обвинения в сговоре с целью финансового мошенничества и контрабанде. Как утверждает прокуратура, "якобы действуя как подрядчик НАТО, обвиняемый и связанная с ним компания Aratos Group вели двойные сделки, помогая России в ее военных усилиях и создании оружия следующего поколения". По данным следствия, Богониколос осуществлял запрещенные санкциями поставки военного оборудования и оборудования двойного назначения с 2017 года. "Он вступил в сговор с сетью компаний, действиями которых руководила российская разведка, для регулярной закупки и незаконного ввоза произведенного в США военного оборудования и оборудования двойного назначения", - говорится в сообщении минюста.

https://ria.ru/20230516/khaker-1872238639.html

https://ria.ru/20230516/zapchasti-1872245714.html

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