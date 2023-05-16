https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872209101.html
Санкции против России могут привести к массовым увольнениям в Норвегии
Санкции против России могут привести к массовым увольнениям в Норвегии - РИА Новости, 16.05.2023
Санкции против России могут привести к массовым увольнениям в Норвегии
Находящаяся у границы с Мурманской областью норвежская судоверфь Kimek, большую часть заказов которой составляют работы на российских промысловых судах, может... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:05
2023-05-16T17:05
2023-05-16T17:14
в мире
киркенес
норвегия
россия
санкции в отношении россии
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МУРМАНСК, 16 мая – РИА Новости. Находящаяся у границы с Мурманской областью норвежская судоверфь Kimek, большую часть заказов которой составляют работы на российских промысловых судах, может оказаться вынужденной сократить рабочих из-за антироссийских санкций, которые запрещают оказывать услуги российским траулерам, сообщило издание Dagsavisen. Министерство иностранных дел Норвегии 12 мая разослало всем компаниям напоминание о том, что все услуги российским судам при заходах в гавани запрещены. "МИД рассматривает обслуживание российских рыболовных судов как нарушение санкций, что может привести к штрафам", - поясняет издание. При этом судоверфь Kimek, которая находится в Киркенесе у самой границы с Россией, на протяжении десятилетий занималась преимущественно ремонтом российских рыболовных траулеров. После введения санкций Киркенес остался в списке из трех норвежских портов, куда российским судам заходить разрешено, здесь же они продолжали ремонтироваться. Теперь получается, что судоверфь оказывается нарушителем. Директор компании Kimek Грегер Маннсверк в беседе с изданием Klassekampen выразил удивление, что МИД без предварительного уведомления заявляет, что Kimek нарушает правила санкций. "Сообщение министерства иностранных дел было неожиданным. Никакого предупреждения не было", - сказал директор. Сообщается, что Маннсверк написал открытое письмо, в котором обвинил власти Норвегии в "бесхребетности", и предупредил, что при таком развитии событий ему придется увольнять персонал. "Российские суда на протяжении десятилетий обеспечивали большую часть работ в Kimeke, где работает более 100 человек. Компания была создана в 1986 году по просьбе норвежского правительства для обслуживания российских судов", - пишет Dagsavisen. Издание отмечает, что в Киркенес в связи с конфликтом планирует прибыть министр торговли и промышленности Ян Кристиан Вестре вместе с представителем профсоюзов. Как сообщила телекомпания NRK, в понедельник вечером сотни людей пришли к верфи в Киркенесе на митинг, чтобы поддержать работников предприятия.
https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html
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в мире, киркенес, норвегия, россия, санкции в отношении россии
В мире, Киркенес, Норвегия, Россия, Санкции в отношении России
Санкции против России могут привести к массовым увольнениям в Норвегии
Dagsavisen: санкции против России могут привести к массовым увольнениям в Норвегии
МУРМАНСК, 16 мая – РИА Новости.
Находящаяся у границы с Мурманской областью норвежская судоверфь Kimek, большую часть заказов которой составляют работы на российских промысловых судах, может оказаться вынужденной сократить рабочих из-за антироссийских санкций, которые запрещают оказывать услуги российским траулерам, сообщило издание Dagsavisen
.
Министерство иностранных дел Норвегии 12 мая разослало всем компаниям напоминание о том, что все услуги российским судам при заходах в гавани запрещены. "МИД рассматривает обслуживание российских рыболовных судов как нарушение санкций, что может привести к штрафам", - поясняет издание.
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При этом судоверфь Kimek, которая находится в Киркенесе
у самой границы с Россией, на протяжении десятилетий занималась преимущественно ремонтом российских рыболовных траулеров. После введения санкций Киркенес остался в списке из трех норвежских портов, куда российским судам заходить разрешено, здесь же они продолжали ремонтироваться. Теперь получается, что судоверфь оказывается нарушителем.
Директор компании Kimek Грегер Маннсверк в беседе с изданием Klassekampen выразил удивление, что МИД без предварительного уведомления заявляет, что Kimek нарушает правила санкций.
"Сообщение министерства иностранных дел было неожиданным. Никакого предупреждения не было", - сказал директор. Сообщается, что Маннсверк написал открытое письмо, в котором обвинил власти Норвегии в "бесхребетности", и предупредил, что при таком развитии событий ему придется увольнять персонал.
"Российские суда на протяжении десятилетий обеспечивали большую часть работ в Kimeke, где работает более 100 человек. Компания была создана в 1986 году по просьбе норвежского правительства для обслуживания российских судов", - пишет Dagsavisen.
Издание отмечает, что в Киркенес в связи с конфликтом планирует прибыть министр торговли и промышленности Ян Кристиан Вестре вместе с представителем профсоюзов. Как сообщила телекомпания NRK, в понедельник вечером сотни людей пришли к верфи в Киркенесе на митинг, чтобы поддержать работников предприятия.
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