США и ЕС наращивают усилия по координации санкционной политики
FT: США и ЕС наращивают усилия по обмену информацией и координации санкционной политики
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США и ЕС наращивают усилия по обмену информацией и координации санкционной политики, пишет газета Financial Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение подготовленное американским Минфином заявление.
Согласно заявлению, во вторник Вашингтон и Брюссель, как ожидается, объявят, что они "привержены работать более тесно над санкциями в качестве ключевого инструмента для достижения общих внешнеполитических целей".
Отмечая сопутствующий ущерб, который может быть нанесен западными санкциями, в заявлении Минфина США говорится, что чиновники также изучают "методы обеспечения того, чтобы санкции не мешали гуманитарной торговле и оказанию помощи нуждающимся".
Как пишет издание, такое заявление следует после встречи, состоявшейся в апреле в Брюсселе, на которой американские и европейские чиновники пытались "согласовать применение санкций, содействовать их соблюдению, усилить контроль за их выполнением и решить общие внешнеполитические вызовы".
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"Решение усилить техническую координацию по санкциям отражает признание в Вашингтоне и Брюсселе, что им нужна более совершенная система на постоянной основе на случай, если в будущем им потребуется использовать аналогичное экономическое оружие", - отмечает Financial Times.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.