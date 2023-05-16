https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872105189.html

США и ЕС наращивают усилия по координации санкционной политики

США и ЕС наращивают усилия по координации санкционной политики - РИА Новости, 16.05.2023

США и ЕС наращивают усилия по координации санкционной политики

США и ЕС наращивают усилия по обмену информацией и координации санкционной политики, пишет газета Financial Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:20

2023-05-16T12:20

2023-05-16T12:20

в мире

сша

евросоюз

брюссель

санкции

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США и ЕС наращивают усилия по обмену информацией и координации санкционной политики, пишет газета Financial Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение подготовленное американским Минфином заявление. Согласно заявлению, во вторник Вашингтон и Брюссель, как ожидается, объявят, что они "привержены работать более тесно над санкциями в качестве ключевого инструмента для достижения общих внешнеполитических целей". Отмечая сопутствующий ущерб, который может быть нанесен западными санкциями, в заявлении Минфина США говорится, что чиновники также изучают "методы обеспечения того, чтобы санкции не мешали гуманитарной торговле и оказанию помощи нуждающимся". Как пишет издание, такое заявление следует после встречи, состоявшейся в апреле в Брюсселе, на которой американские и европейские чиновники пытались "согласовать применение санкций, содействовать их соблюдению, усилить контроль за их выполнением и решить общие внешнеполитические вызовы". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872090948.html

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1872002564.html

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в мире, сша, евросоюз, брюссель, санкции