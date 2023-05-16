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Шеф украинской разведки назвал ВС России одной из самых мощных армий в мире
Шеф украинской разведки назвал ВС России одной из самых мощных армий в мире - РИА Новости, 16.05.2023
Шеф украинской разведки назвал ВС России одной из самых мощных армий в мире
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов назвал российскую армию одной из самых мощных, однако он утверждает, что она не является второй армией мира. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:19
2023-05-16T18:19
2023-05-16T18:19
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов назвал российскую армию одной из самых мощных, однако он утверждает, что она не является второй армией мира. "Мы находимся в состоянии войны не со второй армией мира, но все-таки с одной из самых мощных военных машин, которые были и существуют. Это тоже правда. Не вторая армия мира, может быть, и не третья, но точно в первую десятку входит", - заявил он в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Разные люди". Также Буданов отметил, что у России "максимально мощная" система спецслужб.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шеф украинской разведки назвал ВС России одной из самых мощных армий в мире
Глава ГУР Минобороны Украины Буданов назвал российскую армию одной из самых мощных в мире
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов назвал российскую армию одной из самых мощных, однако он утверждает, что она не является второй армией мира.
"Мы находимся в состоянии войны не со второй армией мира, но все-таки с одной из самых мощных военных машин, которые были и существуют. Это тоже правда. Не вторая армия мира, может быть, и не третья, но точно в первую десятку входит", - заявил он в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Разные люди".
Также Буданов отметил, что у России "максимально мощная" система спецслужб.
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