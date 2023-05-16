https://ria.ru/20230516/rossiya-1872227660.html

Шеф украинской разведки назвал ВС России одной из самых мощных армий в мире

Шеф украинской разведки назвал ВС России одной из самых мощных армий в мире - РИА Новости, 16.05.2023

Шеф украинской разведки назвал ВС России одной из самых мощных армий в мире

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов назвал российскую армию одной из самых мощных, однако он утверждает, что она не является второй армией мира. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:19

2023-05-16T18:19

2023-05-16T18:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473912_0:437:2085:1610_1920x0_80_0_0_1e957475b1cac1129187a4fc51e5ac30.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов назвал российскую армию одной из самых мощных, однако он утверждает, что она не является второй армией мира. "Мы находимся в состоянии войны не со второй армией мира, но все-таки с одной из самых мощных военных машин, которые были и существуют. Это тоже правда. Не вторая армия мира, может быть, и не третья, но точно в первую десятку входит", - заявил он в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Разные люди". Также Буданов отметил, что у России "максимально мощная" система спецслужб.

https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872166765.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр