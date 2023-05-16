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Шеф украинской разведки назвал ВС России одной из самых мощных армий в мире - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:19 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/rossiya-1872227660.html
Шеф украинской разведки назвал ВС России одной из самых мощных армий в мире
Шеф украинской разведки назвал ВС России одной из самых мощных армий в мире - РИА Новости, 16.05.2023
Шеф украинской разведки назвал ВС России одной из самых мощных армий в мире
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов назвал российскую армию одной из самых мощных, однако он утверждает, что она не является второй армией мира. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:19
2023-05-16T18:19
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов назвал российскую армию одной из самых мощных, однако он утверждает, что она не является второй армией мира. "Мы находимся в состоянии войны не со второй армией мира, но все-таки с одной из самых мощных военных машин, которые были и существуют. Это тоже правда. Не вторая армия мира, может быть, и не третья, но точно в первую десятку входит", - заявил он в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Разные люди". Также Буданов отметил, что у России "максимально мощная" система спецслужб.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шеф украинской разведки назвал ВС России одной из самых мощных армий в мире

Глава ГУР Минобороны Украины Буданов назвал российскую армию одной из самых мощных в мире

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов назвал российскую армию одной из самых мощных, однако он утверждает, что она не является второй армией мира.
"Мы находимся в состоянии войны не со второй армией мира, но все-таки с одной из самых мощных военных машин, которые были и существуют. Это тоже правда. Не вторая армия мира, может быть, и не третья, но точно в первую десятку входит", - заявил он в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Разные люди".
Также Буданов отметил, что у России "максимально мощная" система спецслужб.
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