https://ria.ru/20230516/rossiya-1872224602.html
Власти будут создавать условия, чтобы россияне не уезжали работать за рубеж
Власти будут создавать условия, чтобы россияне не уезжали работать за рубеж - РИА Новости, 16.05.2023
Власти будут создавать условия, чтобы россияне не уезжали работать за рубеж
Правительство РФ продолжит создавать необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты - граждане РФ оставались работать в стране, говорится в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:03
2023-05-16T18:03
2023-05-16T18:03
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство РФ продолжит создавать необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты - граждане РФ оставались работать в стране, говорится в сообщении кабмина по итогам стратегической сессии по миграционной политике, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин. "В рамках поручения президента правительство продолжит создавать необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты из числа российских граждан оставались работать в России", - говорится в сообщении. "Мы должны сформировать условия, чтобы молодые или опытные специалисты могли у себя в регионе находить работу. Ту, которая гарантировала бы им стабильный доход, социальную защиту, достойный уровень жизни", - приводятся в сообщении слова премьера.
https://ria.ru/20230404/rossiyane-1862782386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Власти будут создавать условия, чтобы россияне не уезжали работать за рубеж
Правительство продолжит создавать условия, чтобы россияне продолжали работать в стране
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство РФ продолжит создавать необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты - граждане РФ оставались работать в стране, говорится в сообщении кабмина по итогам стратегической сессии по миграционной политике, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин.
"В рамках поручения президента правительство продолжит создавать необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты из числа российских граждан оставались работать в России", - говорится в сообщении.
"Мы должны сформировать условия, чтобы молодые или опытные специалисты могли у себя в регионе находить работу. Ту, которая гарантировала бы им стабильный доход, социальную защиту, достойный уровень жизни", - приводятся в сообщении слова премьера.
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