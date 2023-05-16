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Власти будут создавать условия, чтобы россияне не уезжали работать за рубеж - РИА Новости, 16.05.2023
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18:03 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/rossiya-1872224602.html
Власти будут создавать условия, чтобы россияне не уезжали работать за рубеж
Власти будут создавать условия, чтобы россияне не уезжали работать за рубеж - РИА Новости, 16.05.2023
Власти будут создавать условия, чтобы россияне не уезжали работать за рубеж
Правительство РФ продолжит создавать необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты - граждане РФ оставались работать в стране, говорится в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:03
2023-05-16T18:03
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство РФ продолжит создавать необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты - граждане РФ оставались работать в стране, говорится в сообщении кабмина по итогам стратегической сессии по миграционной политике, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин. "В рамках поручения президента правительство продолжит создавать необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты из числа российских граждан оставались работать в России", - говорится в сообщении. "Мы должны сформировать условия, чтобы молодые или опытные специалисты могли у себя в регионе находить работу. Ту, которая гарантировала бы им стабильный доход, социальную защиту, достойный уровень жизни", - приводятся в сообщении слова премьера.
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Власти будут создавать условия, чтобы россияне не уезжали работать за рубеж

Правительство продолжит создавать условия, чтобы россияне продолжали работать в стране

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство РФ продолжит создавать необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты - граждане РФ оставались работать в стране, говорится в сообщении кабмина по итогам стратегической сессии по миграционной политике, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин.
"В рамках поручения президента правительство продолжит создавать необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты из числа российских граждан оставались работать в России", - говорится в сообщении.
"Мы должны сформировать условия, чтобы молодые или опытные специалисты могли у себя в регионе находить работу. Ту, которая гарантировала бы им стабильный доход, социальную защиту, достойный уровень жизни", - приводятся в сообщении слова премьера.
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