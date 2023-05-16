https://ria.ru/20230516/rossiya-1872224602.html

Власти будут создавать условия, чтобы россияне не уезжали работать за рубеж

Власти будут создавать условия, чтобы россияне не уезжали работать за рубеж - РИА Новости, 16.05.2023

Власти будут создавать условия, чтобы россияне не уезжали работать за рубеж

Правительство РФ продолжит создавать необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты - граждане РФ оставались работать в стране, говорится в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:03

2023-05-16T18:03

2023-05-16T18:03

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство РФ продолжит создавать необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты - граждане РФ оставались работать в стране, говорится в сообщении кабмина по итогам стратегической сессии по миграционной политике, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин. "В рамках поручения президента правительство продолжит создавать необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты из числа российских граждан оставались работать в России", - говорится в сообщении. "Мы должны сформировать условия, чтобы молодые или опытные специалисты могли у себя в регионе находить работу. Ту, которая гарантировала бы им стабильный доход, социальную защиту, достойный уровень жизни", - приводятся в сообщении слова премьера.

https://ria.ru/20230404/rossiyane-1862782386.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, михаил мишустин, общество