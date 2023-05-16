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Эксперты рассказали, как искусственный интеллект используется в туризме - РИА Новости, 16.05.2023
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Туризм
 
04:34 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/roboty-1871951163.html
Эксперты рассказали, как искусственный интеллект используется в туризме
Эксперты рассказали, как искусственный интеллект используется в туризме - РИА Новости, 16.05.2023
Эксперты рассказали, как искусственный интеллект используется в туризме
Эксперты рассказали, как искусственный интеллект приходит на помощь сотрудникам туркомпаний и помогает путешественникам, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T04:34
2023-05-16T04:34
туризм
новости - туризм
технологии
пермь
ассоциация туроператоров россии (атор)
emirates
promobot
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, как искусственный интеллект приходит на помощь сотрудникам туркомпаний и помогает путешественникам, сообщает АТОР. Так, в этом году первый робот-помощник по имени Сара поступила на службу в авиакомпанию Emirates. Она регистрирует пассажиров на рейсы и принимает багаж не ранее чем за 24 часа и не позднее чем за четыре часа до полета.Аппарат сканирует лица пассажиров, сверяет их с фотографиями в паспортах, и если все совпадает, выдает посадочные талоны. В дальнейшем функционал роботов, подобных Саре, будут расширять, например, они смогут перевозить багаж.Авиагавани – одно из самых популярных в мире направлений роботизации. Так, к примеру, роботов российской разработки, которые собраны в Перми, уже можно встретить в некоторых аэропортах мира, в том числе в США, Чили, Турции.Механизм консультирует пассажиров на пяти языках – русском, английском, турецком, арабском и испанском, помогает найти выход на посадку, нужную службу в терминале, вызвать такси.Робот передвигается по терминалу аэропорта. Разработчики предусмотрели, что движение устройства может происходить в условиях повышенного пассажиропотока, и оборудовали его специальными датчиками, чтобы избежать столкновений.Человекоподобные роботы, которые созданы российской компанией Promobot, активно используются в туристических информационных центрах. Аппараты способны копировать эмоции человека, двигать глазами, шевелить бровями, губами, воспроизводить более 600 вариантов мимики. Так, в Перми такой сотрудник отвечает на вопросы туристов, дает рекомендации по составлению индивидуального маршрута. Кроме того, робот способен развлекать гостей и говорить на 11 языках – от английского до турецкого.
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новости - туризм, технологии, пермь, ассоциация туроператоров россии (атор), emirates, promobot
Туризм, Новости - Туризм, Технологии, Пермь, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Emirates, Promobot
Эксперты рассказали, как искусственный интеллект используется в туризме

АТОР: роботы активно заменяют сотрудников в информационных центрах и аэропортах

© FreepikВ офисе туроператора
В офисе туроператора
© Freepik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, как искусственный интеллект приходит на помощь сотрудникам туркомпаний и помогает путешественникам, сообщает АТОР.
Так, в этом году первый робот-помощник по имени Сара поступила на службу в авиакомпанию Emirates. Она регистрирует пассажиров на рейсы и принимает багаж не ранее чем за 24 часа и не позднее чем за четыре часа до полета.
Аппарат сканирует лица пассажиров, сверяет их с фотографиями в паспортах, и если все совпадает, выдает посадочные талоны. В дальнейшем функционал роботов, подобных Саре, будут расширять, например, они смогут перевозить багаж.
Авиагавани – одно из самых популярных в мире направлений роботизации. Так, к примеру, роботов российской разработки, которые собраны в Перми, уже можно встретить в некоторых аэропортах мира, в том числе в США, Чили, Турции.
Механизм консультирует пассажиров на пяти языках – русском, английском, турецком, арабском и испанском, помогает найти выход на посадку, нужную службу в терминале, вызвать такси.
Робот передвигается по терминалу аэропорта. Разработчики предусмотрели, что движение устройства может происходить в условиях повышенного пассажиропотока, и оборудовали его специальными датчиками, чтобы избежать столкновений.
Человекоподобные роботы, которые созданы российской компанией Promobot, активно используются в туристических информационных центрах. Аппараты способны копировать эмоции человека, двигать глазами, шевелить бровями, губами, воспроизводить более 600 вариантов мимики. Так, в Перми такой сотрудник отвечает на вопросы туристов, дает рекомендации по составлению индивидуального маршрута. Кроме того, робот способен развлекать гостей и говорить на 11 языках – от английского до турецкого.
В Перми к 300-летию пройдет патриотический фестиваль Оружие Победы - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Перми к 300-летию пройдет патриотический фестиваль "Оружие Победы"
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ТуризмНовости - ТуризмТехнологииПермьАссоциация туроператоров России (АТОР)EmiratesPromobot
 
 
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