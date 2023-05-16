https://ria.ru/20230516/roboty-1871951163.html

Эксперты рассказали, как искусственный интеллект используется в туризме

Эксперты рассказали, как искусственный интеллект используется в туризме - РИА Новости, 16.05.2023

Эксперты рассказали, как искусственный интеллект используется в туризме

Эксперты рассказали, как искусственный интеллект приходит на помощь сотрудникам туркомпаний и помогает путешественникам, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T04:34

2023-05-16T04:34

2023-05-16T04:34

туризм

новости - туризм

технологии

пермь

ассоциация туроператоров россии (атор)

emirates

promobot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862158288_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6b0b6d3af958c935fc003ebb2434b9c7.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, как искусственный интеллект приходит на помощь сотрудникам туркомпаний и помогает путешественникам, сообщает АТОР. Так, в этом году первый робот-помощник по имени Сара поступила на службу в авиакомпанию Emirates. Она регистрирует пассажиров на рейсы и принимает багаж не ранее чем за 24 часа и не позднее чем за четыре часа до полета.Аппарат сканирует лица пассажиров, сверяет их с фотографиями в паспортах, и если все совпадает, выдает посадочные талоны. В дальнейшем функционал роботов, подобных Саре, будут расширять, например, они смогут перевозить багаж.Авиагавани – одно из самых популярных в мире направлений роботизации. Так, к примеру, роботов российской разработки, которые собраны в Перми, уже можно встретить в некоторых аэропортах мира, в том числе в США, Чили, Турции.Механизм консультирует пассажиров на пяти языках – русском, английском, турецком, арабском и испанском, помогает найти выход на посадку, нужную службу в терминале, вызвать такси.Робот передвигается по терминалу аэропорта. Разработчики предусмотрели, что движение устройства может происходить в условиях повышенного пассажиропотока, и оборудовали его специальными датчиками, чтобы избежать столкновений.Человекоподобные роботы, которые созданы российской компанией Promobot, активно используются в туристических информационных центрах. Аппараты способны копировать эмоции человека, двигать глазами, шевелить бровями, губами, воспроизводить более 600 вариантов мимики. Так, в Перми такой сотрудник отвечает на вопросы туристов, дает рекомендации по составлению индивидуального маршрута. Кроме того, робот способен развлекать гостей и говорить на 11 языках – от английского до турецкого.

https://ria.ru/20230328/festival-1861151682.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, технологии, пермь, ассоциация туроператоров россии (атор), emirates, promobot