https://ria.ru/20230516/roboty-1871951163.html
Эксперты рассказали, как искусственный интеллект используется в туризме
Эксперты рассказали, как искусственный интеллект используется в туризме - РИА Новости, 16.05.2023
Эксперты рассказали, как искусственный интеллект используется в туризме
Эксперты рассказали, как искусственный интеллект приходит на помощь сотрудникам туркомпаний и помогает путешественникам, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T04:34
2023-05-16T04:34
2023-05-16T04:34
туризм
новости - туризм
технологии
пермь
ассоциация туроператоров россии (атор)
emirates
promobot
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, как искусственный интеллект приходит на помощь сотрудникам туркомпаний и помогает путешественникам, сообщает АТОР. Так, в этом году первый робот-помощник по имени Сара поступила на службу в авиакомпанию Emirates. Она регистрирует пассажиров на рейсы и принимает багаж не ранее чем за 24 часа и не позднее чем за четыре часа до полета.Аппарат сканирует лица пассажиров, сверяет их с фотографиями в паспортах, и если все совпадает, выдает посадочные талоны. В дальнейшем функционал роботов, подобных Саре, будут расширять, например, они смогут перевозить багаж.Авиагавани – одно из самых популярных в мире направлений роботизации. Так, к примеру, роботов российской разработки, которые собраны в Перми, уже можно встретить в некоторых аэропортах мира, в том числе в США, Чили, Турции.Механизм консультирует пассажиров на пяти языках – русском, английском, турецком, арабском и испанском, помогает найти выход на посадку, нужную службу в терминале, вызвать такси.Робот передвигается по терминалу аэропорта. Разработчики предусмотрели, что движение устройства может происходить в условиях повышенного пассажиропотока, и оборудовали его специальными датчиками, чтобы избежать столкновений.Человекоподобные роботы, которые созданы российской компанией Promobot, активно используются в туристических информационных центрах. Аппараты способны копировать эмоции человека, двигать глазами, шевелить бровями, губами, воспроизводить более 600 вариантов мимики. Так, в Перми такой сотрудник отвечает на вопросы туристов, дает рекомендации по составлению индивидуального маршрута. Кроме того, робот способен развлекать гостей и говорить на 11 языках – от английского до турецкого.
https://ria.ru/20230328/festival-1861151682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, технологии, пермь, ассоциация туроператоров россии (атор), emirates, promobot
Туризм, Новости - Туризм, Технологии, Пермь, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Emirates, Promobot
Эксперты рассказали, как искусственный интеллект используется в туризме
АТОР: роботы активно заменяют сотрудников в информационных центрах и аэропортах