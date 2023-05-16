https://ria.ru/20230516/robototekhnika-1872004794.html

Заммэра Ефимов: в МТШ открыли направление робототехники и сенсорики

Заммэра Ефимов: в МТШ открыли направление робототехники и сенсорики - РИА Новости, 16.05.2023

Заммэра Ефимов: в МТШ открыли направление робототехники и сенсорики

Московская техническая школа (МТШ) открыла новое направление повышения квалификации сотрудников промышленных предприятий столицы, посвященное робототехнике и... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:10

2023-05-16T14:10

2023-05-16T14:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открыла новое направление повышения квалификации сотрудников промышленных предприятий столицы, посвященное робототехнике и сенсорике, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Предприятия Москвы активно внедряют современные технологии и инновационное оборудование, что позволяет повышать эффективность, улучшать качество продукции, а также сокращать затраты. Для обучения работников предприятий МТШ запустила шестое направление подготовки – "Робототехника и сенсорика", в рамках которого доступны шесть курсов повышения квалификации", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Например, курс по управлению процессами роботизации промышленного предприятия познакомит слушателей со возможностями применения промышленных роботов и методами их внедрения. Еще один курс, включающий практические занятия, расскажет об основных аспектах газовой хемосенсорики. Еще четыре программы разработаны компанией "КУКА Роботикс". Они посвящены сервисному обслуживанию механической части промышленных роботов, программированию робототехнических систем и комплексов, управлению промышленными роботами на конкретном производстве."Сегодня на промышленных предприятиях города растет потребность в высококвалифицированных специалистах с набором знаний и компетенций для работы на высокотехнологичных и автоматизированных производствах. Мы уверены, что новое направление МТШ позволит подготавливать конкурентоспособных инженеров в области робототехники и сенсорики", – сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

https://ria.ru/20230512/efimov-1871237253.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва