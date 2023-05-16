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Заммэра Ефимов: в МТШ открыли направление робототехники и сенсорики - РИА Новости, 16.05.2023
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14:10 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/robototekhnika-1872004794.html
Заммэра Ефимов: в МТШ открыли направление робототехники и сенсорики
Заммэра Ефимов: в МТШ открыли направление робототехники и сенсорики - РИА Новости, 16.05.2023
Заммэра Ефимов: в МТШ открыли направление робототехники и сенсорики
Московская техническая школа (МТШ) открыла новое направление повышения квалификации сотрудников промышленных предприятий столицы, посвященное робототехнике и... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:10
2023-05-16T14:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открыла новое направление повышения квалификации сотрудников промышленных предприятий столицы, посвященное робототехнике и сенсорике, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Предприятия Москвы активно внедряют современные технологии и инновационное оборудование, что позволяет повышать эффективность, улучшать качество продукции, а также сокращать затраты. Для обучения работников предприятий МТШ запустила шестое направление подготовки – "Робототехника и сенсорика", в рамках которого доступны шесть курсов повышения квалификации", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Например, курс по управлению процессами роботизации промышленного предприятия познакомит слушателей со возможностями применения промышленных роботов и методами их внедрения. Еще один курс, включающий практические занятия, расскажет об основных аспектах газовой хемосенсорики. Еще четыре программы разработаны компанией "КУКА Роботикс". Они посвящены сервисному обслуживанию механической части промышленных роботов, программированию робототехнических систем и комплексов, управлению промышленными роботами на конкретном производстве."Сегодня на промышленных предприятиях города растет потребность в высококвалифицированных специалистах с набором знаний и компетенций для работы на высокотехнологичных и автоматизированных производствах. Мы уверены, что новое направление МТШ позволит подготавливать конкурентоспособных инженеров в области робототехники и сенсорики", – сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Заммэра Ефимов: в МТШ открыли направление робототехники и сенсорики

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открыла новое направление повышения квалификации сотрудников промышленных предприятий столицы, посвященное робототехнике и сенсорике, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Предприятия Москвы активно внедряют современные технологии и инновационное оборудование, что позволяет повышать эффективность, улучшать качество продукции, а также сокращать затраты. Для обучения работников предприятий МТШ запустила шестое направление подготовки – "Робототехника и сенсорика", в рамках которого доступны шесть курсов повышения квалификации", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Например, курс по управлению процессами роботизации промышленного предприятия познакомит слушателей со возможностями применения промышленных роботов и методами их внедрения. Еще один курс, включающий практические занятия, расскажет об основных аспектах газовой хемосенсорики. Еще четыре программы разработаны компанией "КУКА Роботикс". Они посвящены сервисному обслуживанию механической части промышленных роботов, программированию робототехнических систем и комплексов, управлению промышленными роботами на конкретном производстве.
"Сегодня на промышленных предприятиях города растет потребность в высококвалифицированных специалистах с набором знаний и компетенций для работы на высокотехнологичных и автоматизированных производствах. Мы уверены, что новое направление МТШ позволит подготавливать конкурентоспособных инженеров в области робототехники и сенсорики", – сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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